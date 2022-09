Raquel Lozano carga entre lágrimas contra Omar Sánchez: "Se aprovechó de mi"

Omar Sánchez acaba de llegar a la granja de 'Pesadilla en el paraíso' y ya ha dejado clara su situación: se encuentra totalmente soltero. Así se lo hacía saber a Mónica Hoyos en su primera conversación relajadamente en la granja. "Entro soltero. Estaba conociendo a Raquel, es una tía 10. Pero vengo aquí y no. Yo la conozco en 3 semanas, y no puedo...", confesaba Omar para sorpresa de Pipi y Mónica. Una conversación que no le ha gustado nada a Raquel Lozano, quien se encontraba en el plató del programa como comentarista.

Tras ello, Omar no tenía problemas en recordar a su ex, Anabel Pantoja, con quien aún se encuentra casado. "Si yo me caso, para separarnos, no me hubiera casado", confesaba seguro a sus compañeros, quienes apuntaba que se sorprendieron al escuchar la noticia de su ruptura.

Telecinco

Y es que minutos antes el ex de Anabel Pantoja se acordaba de su todavía mujer. "¿Cómo lo has visto en su llegada?", le preguntaba Carlos Sobera a Raquel Lozano, quien contestaba rápidamente y con una sonrisa: "Me ha hecho gracia que en su primera intervención ha dicho que Anabel en 'Supervivientes' se aprovechó de él, lo mismo que ha hecho conmigo. Estoy buscando mi dignidad".



Y es que, a pesar de que Omar hablaba muy bien de ella a sus compañeros, Raquel se sentía dolida tras escuchar el tajante 'estoy soltero' de su ex: "Todo eso es lo último que yo escucho y cuando entra parece que está soltero y no me conoce de nada". Tras ello, dejaba claro que, para ella, esto suponía el final tajante de la relación: "No es un paréntesis, es un punto final", rompiendo a llorar en plató tras la publicidad al ser calificada de "despechada". "Me dijo de la noche a la mañana lo del paréntesis cuando hice la maleta con él. Quería entrar soltero para hacer lo que quisiera y lo está haciendo".

Telecinco

Para Omar todo parece indicar que su soltería durará poco porque no han hecho más que abrirse las puertas de la granja de Cádiz cuando Omar Sánchez y Marina Ruiz ya han tenido feeling. Y es que durante el camino comenzaban a saltar chispas, sobre todo a la hora de cruzar el río, cuando Marina se agarraba al hombro de Omar para ayudarse a colocarse en la primera tabla mientras él la sostenía de la cintura. Un momento en el que las chispas saltaban. Así Raquel aseguraba haberle visto "en su salsa" puesto que, para la ex del concursante era "su modus operandi".