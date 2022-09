This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Podría ser fácilmente el verano más ajetreado de. Tras su paso por 'Supervivientes 2022' y tras mostrar por media España y parte del extranjero su amor con Anabel Pantoja , parece que losde cara al invierno se están asentando para el esgrimista. A parte de las fabulosas vacaciones que ha pasado con su chica, Yulen también ha desconectado con un pilar muy importante en su vida: su madre. Ambos han pasado unos días fantásticos en Menorca y allí habrán tenido más de una conversación seria sobre el futuro del esgrimista olímpico.Él mismo ha avanzado por sus redes sociales que lo piensa contar todo: "Hola familia, ya estoy en mi casa organizando la semana que se viene, espero en esta misma semana poder anunciaros una decisión sobre mi futuro deportivo. Gracias por la comprensión", decía Yulen. En estos momentos Anabel Pantoja se encuentra en Canarias, mientras que él está en Madrid, ¿ese va a ser el plan? De momento ninguno de los dos tiene muy claro lo que va a pasar pero sí que en más de una ocasión han aclarado que tienen muchas ganas de volver a estar juntos y organizar la nueva rutina.

En estos momentos Anabel Pantoja se encuentra en Sevilla visitando a su padre que se encuentra hospitalizado. El pasado mes de junio, Bernardo recibió su última alta hospitalaria tras pasar unos días en el centro de salud después de haber sufrido una infección. El padre de Anabel Pantoja lleva tiempo delicado de salud, y ahora parece que ha empeorado, preocupando a toda la familia.

También por lo que hemos podido ver en los 'stories', Anabel no tiene pensado dejar su vida en Canarias, ¿cómo llevará esto Yulen? Y si el joven tiene planes de viajar por todo el mundo por su trabajo... ¿será la vida ideal para la sevillana?