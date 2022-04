Unos días antes de que comenzara la Feria de Abril de Sevilla, Eva González y Cayetano Rivera disfrutaron de otra Feria de Abril, la que se celebra en el pueblo de ella, Mairena del Alcor. Junto a su hijo Cayetano, de cuatro años, la familia se lo pasó a lo grande en la localidad sevillana que vio nacer a la presentadora, con un traje de flamenca (como fueron su madre y su hermana) de Pilar Vera, y ya a cara descubierta. Se ve que Eva está muy orgullosa de su tierra, y así quiso expresarlo en sus redes sociales: "Ya lo pregonó mi querido El Arrebato: 'Déjame que baile sobre tu albero, déjame que te compare con el cielo, déjame… Mairena déjame…'".

El torero, por su parte, iba con vaqueros, camisa y chaqueta azul, destacando el look del pequeño, vestido de corto y con botas camperas.



Agencia

El diestro sorprendió al dejarse ver con la mano derecha entablillada, quizás debido a un percance con un astado, suponemos que en la corrida que hace unos días tuvo lugar en la localidad gaditana de Ubrique. Allí tuvo dos espectadores de excepción, su mujer y su hijo, para quien ésta fue su primera tarde de toros. Una imagen que recordaba a la del propio Cayetano de niño, cuando él y su hermano Fran iban a la plaza a ver a su padre, el fallecido Paquirri. Lo cierto es que seguro que Cayetano intentará recuperarse lo antes posible. Se mantiene en forma y el próximo jueves 5 de mayo figura en el cartel de la Maestranza de Sevilla, junto a Diego Urdiales y Paco Ureña. Además, tiene cerradas otras corridas, y hay que aprovechar el momento, pues los dos años de pandemia han hecho mella en el mundo taurino.

Eva y el pequeño Cayetano son la mejor medicina del torero. Prueba de ello es lo felices y unidos que se les vio en Mairena del Alcor. Una ocasión para centrarse en Cayetano Junior, cariñoso, muy unido a su padre y, como todos los pequeños de su edad, hechizado con los cacharritos de la feria. Y si su madre no le quitó ojo, su padre no se separó de él. Fue su compañero en el tren de la bruja, consolándole cuando tenía miedo o cuando se caía en el castillo hinchable, donde también se subió. ¿La recompensa a haberse portado bien? Un refresco y chuches. Todo sea por él.

Agencia

Cayetano Rivera y su "mini-yo"

Eva tiene dos niños en casa: Cayetano hijo, de cuatro años, y Cayetano padre, que a sus 45 se lo pasó en grande con su hijo, siendo su cómplice en las atracciones. Y el pequeño, feliz de que su padre le diera todos los caprichos.

