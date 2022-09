Instagram

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

Tras pasar muchos días en Sevilla cuidando a su padre y aprovechando también para estar con sus seres queridos de todas la vida, Anabel Pantoja La salud de Bernardo Pantoja es muy delicada y ahí ha estado su hija para cuidarle en todo momento. Las tardes en el hospital son muy intensas y la sevillana también tiene derecho de tener una vida a parte del duro momento que le ha tocado vivir. A parte de por temas de trabajo, Anabel Pantoja ha viajado a Madrid para estar con su chico Yulen Pereira y ambos no pueden estar más felices.Hace solo unos días,de concentrarse y luchar por hacerse un hueco en el equipo español de esgrima para los Juegos Olímpicos de 2024:Vuelvo mucho mas maduro, mas fuerte y con mas ganas de demostrarme a mi mismo que no hay límites. Luchar por unos Juegos Olímpicos siempre ha sido mi sueño. Sé que no va a ser fácil, pero lo vamos a hacer, vamos a conseguirlo". Anabel Pantoja compartía esta noticia en sus redes muy orgullosa de su novio pero, ¿será un problema para la pareja estar tanto tiempo separados?La distancia puede ser complicada para una pareja, pero por ahora parece que a Anabel y a Yulen les va divinamente con sus futuros proyectos. A parte de pasar tiempo juntos, la pareja ha trabajado en sus redes sociales, y es que ya no es solamente Anabel Pantoja la que vive de sus labores como influencers.y los dos visitaban una clínica dental y un restaurante para promocionarlos.