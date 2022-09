Parece que el roce hace el cariño, sino que se lo pregunten a Olga Moreno. La ganadora de 'Supervivientes' podría haber comenzado una relación con el empresario Agustín Etienne. Desde el programa 'Ya es verano' han afirmado que el nuevo novio de Olga Moreno es su representante. Aunque es un rumor que lleva corriendo como la pólvora todo el verano, se comenzaba a materializar este sábado en el programa de Telecinco cuando el paparazzi Sergio Garrido afirmaba que Olga le había confirmado que tenía novio.

Aunque en un principio no quería desvelar el nombre por una promesa que le había hecho a la protagonista de la noticia, finalmente salía a la luz el nombre del ex de Arancha Benito a la palestra en boca del colaborador Aurelio Manzano.

Sergio Garrido, que lamenta no poder decir el nombre, desvela que coincidió con ella en una boda de unos amigos en común y que ella misma se lo confirmó, pero que le pidió que no lo hiciera público.

"Ella está súper feliz. Me dijo que estaba ilusionada.Era la una y media de la madrugada, me enseñó una foto y me dijo 'mira, una ilusión" y cuando él mostró interés, ella cortó el tema afirmaba el fotógrafo al principio del programa.

Y las pistas que daba al principio del programa no hacían más que confirmar que se trata de Agustín: "Es un hombre guapo que pisa mucho Telecinco (detrás de las cámaras) y que todos en el plató conocen (y probablemente los espectadores también)", comentan al respecto. Es hombre que "acompaña mucho a Olga Moreno" (tanto cuando viene a televisión como cuando no)".

Una relación muy especial

De confirmarse su romance sería una de las parejas de famosos 2022. No solo porque Agustín ya ha estado con otra famosa, sino porque además de ser el representante de Olga Moreno representa a Antonio David Flores y a su hija Rocío Flores. Con esta última tiene una relación muy estrecha y es la persona en la que se ha refugiado en sus peores momentos.

