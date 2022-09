Rocío Carrasco lo puede decir más alto pero no más claro: no tiene miedo a las posibles demandas que puedan llegarle de la familia Mohedano y de José Ortega Cano. Y así lo ha demostrado en el exclusivo e íntimo concierto de Sofía Ellar. La cantante ha presentado su nuevo disco en Madrid ante un reducido número de invitados, entre los que se encontraban Rocío y su marido, Fidel Albiac. El matrimonio lo dio todo, cantando alguna de las canciones, e incluso se pudo ver a la hija de Rocío Jurado bailando y tocando las palmas. Se les vio relajados, sonrientes y disfrutando de la velada.

Gtres

Tras el estreno de su serie documental, 'En el nombre de Rocío', en que habla de sus vivencias con su familia más mediática, algunos de los afectados -como José Ortega Cano y Amador Mohedano- han amenazado con demandarla. Algo que a Rocío no le da miedo. "Si me quieren demandar por contestarles desde mi sentir, desde mis experiencias vividas y desde lo que sé, que lo hagan, no hay problema. Pero yo me esperaría, porque todavía no está todo contado", afirmaba dejándoles caer que esperen a que termine de emitirse la docuserie para emprender acciones legales.

Gtres

Rocío Carrasco está fuerte y prueba de ello es el audio que se emitió en el debate de 'En el nombre de Rocío' dirigido a Ortega Cano: "Ya no hay miedo y mamá no se calla. Cuando quieran, aquí estoy lo que pasa es que creo que no van a querer, pero aquí estoy. A mí me han tirado el guante y yo lo he recogido. Que no quede por mí".

La madre de Rocío Flores está viviendo un momento dulce. A su felicidad junto a Fidel, con el que lleva más de 20 años, hay que sumar el éxito de audiencia de la docuserie; la buena acogida que está teniendo el renovado músical en el que rinde homenaje a su madre, protagonizado por Anabel Dueñas; y el museo de Rocío Jurado en Chipiona, que desde su inauguración, el pasado julio, ha recaudado decenas de miles de euros y ha sido visitado por miles de personas. Una felicidad que contrasta con las últimas informaciones sobre su hija, sobre la que se está cuestionando su continuidad en televisión.