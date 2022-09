Rocío Carrasco reta a Ortega Cano a un encuentro en directo para aclarar sus diferencias. Según reveló Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame', la hija de Rocío Jurado estaría dispuesta a protagonizar un 'cara a cara' con el viudo de su madre para aclarar todas sus polémicas. "Estoy seguro de que Rocío Carrasco estaría encantada de venir aquí y enfrentarse a Ortega Cano. Si él quisiera claro… Que no le toquen las narices. No la va a demandar porque si la demanda se le caen los palos del sombrajo. Ella ha vivido una serie de situaciones que claro… Y con toda la razón del mundo está deseando que él le demande porque ha vivido una serie de situaciones que podría contar..." fueron las palabras del presentador en las que aseguraba que Rocío Carrasco, con quien mantiene una excelente relación, no dudaría en enfrentarse al torero lo que sería un capítulo más en la difícil relación entre Rocío Carrasco y Ortega Cano.

"A mí me ha contado una anécdota Rocío Carrasco sobre Ortega Cano. Una sola. Y te digo que Ortega ahora mismo tendría que salir del país", añadió el presentador antes de 'invitar' al torero a sentarse en el Deluxe, cara a cara, con la hija de Rocío Jurado.

Y es que, después de escuchar las acusaciones de Rocío Carrasco a Ortega Cano en 'El nombre de Rocío' donde, entre otras cosas, le llamó "perro y mala persona"; le acusó de echar a su madre de 'Yerbabuena' y reveló la razón por la que discutieron el diestro y Fidel Albiac, el torero quiere demandar a la joven.

Rocío Carrasco ya ha contestado a Ortega Cano y, en un audio emitido en el último programa de 'En el nombre de Rocío', afirma que espera la demanda sin temor. "Si me quieren demandar por contestarles desde mis experiencias vividas y de lo que sé, que lo hagan, que no hay problema. Pero yo me esperaría porque no está todo contado", decía la hija de Rocío Jurado. Y es que, en los capítulos que quedan por emitir, la madre de Rocío Flores recuerda cómo fue el accidente de Ortega: "Sabía que algo así iba a pasar", aseguró.