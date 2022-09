Carlota Corredera acudía a los 'Premios Chicote' en Madrid y el brillo que tenía en su mirada era lo que más destacaba de la periodista. La presentadora está muy feliz con su vuelta a la televisión y reconocía que llega con más fuerza que nunca. Tras su adiós en 'Sálvame', la gallega se ha dedicado en cuerpo y alma a ella y a su familia, por lo que llega renovada: "Estoy muy contenta. Es verdad que han sido seis meses de operación detox. Lo decía en serio, no mentía. Ha sido un tiempo de descansar, de desconectar, de estar mucho con la familia. He viajado mucho. He estado mucho con mi niña y con mi marido. Han sido meses muy chulos", y que Carlota confesaba que "ha sido un lujo parar".

A la gallega se le caracteriza por implicarse mucho en temas que para ella son importantes. Desde que Rocío Carrasco decidiese contar las vivencias con su familia mediática, Corredera la ha apoyado en todo momento. "Siempre estaré en el equipo de Rocío Carrasco". La empresaria podría sentarse frente a frente con Ortega Cano y ahí también tendría la mano de Carlota.

Gtres

La noticia del momento es la posible relación de Olga Moreno con su representante Agustín Etienne. Aunque al principio la presentadora ha tirado por la ironía, finalmente ha dado su opinión sobre el tema sin pelos en la lengua: "Si les va bien y les gusta y han cambiado su relación profesional por la personal, me alegro por ellos. A todo el mundo le deseo lo mejor, siempre".

Aunque está muy orgullosa de su nuevo proyecto del que seguro va a conseguir un éxito arrollador, la presentadora confesaba que echa mucho de menos 'Sálvame': "Es verdad que no lo consumo como lo consumía. Pero es imposible no saber lo que sucede. Si ahora Jorge Javier es trending topic lo sé porque estoy en las redes, en la vida y en el mundo… Jorge Javier Vázquez es el referente y ha sido la esencia de ‘Sálvame’ y que de repente sorprenda al espectador y sucedan escenas de costumbrismo como esa –hablando de su visita sorpresa a Conchi Ortega Cano– es una maravilla. 'Sálvame siempre será mi familia".