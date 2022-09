La quinta edición de 'La isla de las tentaciones' ha empezado fuerte en todos los sentidos. Las audiencias del estreno han sido de aplaudir, pero es que viendo el contenido del primer capítulo, había salseo del bueno: las presentaciones de los solteros siempre traen cola, y Sandra Barneda lo avisaba a las parejas: "Muy atentos a cada uno de ellos porque os aseguro que compartís muchas más cosas de las que pensáis. Cada detalle es importante", anunciaba... y vaya si lo era, porque la cara de Claudia Martínez -que también es ex de Rodri Fuertes- nada más encenderse los focos era un poema:

Claudia Martínez, de ’La isla de las tentaciones 5’ Mediaset

La ex tronista de 'Mujeres y Hombre y Viceversa' se había dado cuenta de que no sólo conocía a uno de los solteros, sino a dos: Edgar y Brian, los gemelos de la edición. En un primer momento reveló que conocía a Brian, pero acabó confesando que también conocía a su hermano por lo mismo: "Hubo unos besos", algo que a su novio, Javi, no le hizo ninguna gracia a pesar de que estaba claro que había ocurrido antes de que ellos comenzaran a salir. "Lo sabía", reconocía él.

Edgar y Brian, hermanos gemelos y solteros en ’La isla de las tentaciones 5’ Mediaset

Brian dejaba claro que a Claudia le unía una "amistad especial", algo que ella puntualizaba: "Le di un beso y luego le ignoré". "Todos tenemos una mancha negra en el historial", saltaba el Javi. Claudia no pudo evitar llamarle la atención en varias ocasiones en las que la conversación estaba a punto de salirse de madre cuando su chico matizaba que 'había empezado Brian': "Tú eres más inteligente que todo esto", le recriminaba. "Me da igual lo que digan, tú eres mi novio", añadía.

Javi (izq.), novio de Claudia, en ’La isla de las tentaciones 5’ Mediaset

Está claro que la tensión está más que servida, y ahora sólo queda ver si pasará algo entre los emparejados y sus solteros y solteras... aunque ya adelantamos que más de uno SÍ caerá en la tentación.