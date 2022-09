Uno de los momentos más sorprendentes para la audiencia llegaba cuando regresaban Inma y Ángel, la pareja que tuvo que abandonar el 'reality' tras darse cuenta de que no podían estar separados y nos hacían creer en el amor. Sin embargo, solo tres meses después nos contaban que ¡han roto! A pesar de que ninguno de los dos calló en la tentación, los tortolitos han dado por finalizada su relación.

Por otro lado, las parejas que rompieron en el 'reality' siguen rotas... Melodie y Cristian, Marta y Lester, Melyssa y Tom y Mayka y Pablo. Las cuatro parejas rompieron en el programa y ahora rehacen su vida con otras personas. Melodie parece haber iniciado una relación con Beltrán, su tentador, Cristian está pasando mucho tiempo con Andrea, su tentación, mientras Lester sigue con Patricia y Tom con Sandra. Melyssa, sin embargo, ha encontrado el amor fuera del programa con el que fue su pretendiente en MyHyV, Álex Guijo. La única pareja que parece que sigue en pie es la de Alessandro Livi y Patricia.

Los mejores momentos de 'La isla de las tentaciones'

Rubén, el tipo con el que Fani puso los cuernos a Christopher tuvo un momento de lucidez cuando se negó a iniciar una relación con ella. "Has estado con un tipo siete años y le has hecho esto delante de toda España", argumentó para no irse con ella. Fani se mintió a sí misma, culpando al destino de terminar sola. Pero ella no es una heroína de tragedia griega. Ha tomado una serie de decisiones que le han llevado adonde está, desde luego no ha sido un golpe del destino. "El corazón me ha traído hasta aquí", se dijo.

Así ha sido el MOMENTO... ¡Rubén se va SOLO! https://t.co/qk4QGyMazD #LaIslaDeLasTentaciones10 pic.twitter.com/Ow9CwqcUQn — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 11, 2020

Uno de los momentos más bochornosos del programa fue la humillante fiesta de los chicos en la que se travisten de mujeres. Es un resumen de lo poco que han entendido el género y la diversión. Gonzalo especialmente [con frases como "Sentimos lo que ellas sienten cuando salen por la noche: me paseo todas las noches por Montera, soy empresaria"] hace una apología del sexismo que de tan horrible que es, resulta brillante.

Susana, sobre Gonzalo: "Me parece de ser muy corto, de no tener ni una neurona hacer esos comentarios" https://t.co/qk4QGyMazD #LaIslaDeLasTentaciones8 pic.twitter.com/DGAZPYJIHu — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 4, 2020

Susana llevaba muchos años enamorada de Gonzalo. Le ha cuidado, porque es una cuidadora nata, la autoestima y inseguridades de este macho. Ha mirado más por él que por ella. Y al estar un mes sola, se ha dado cuenta de que independiente y autónoma está mejor que con un tío que se odia a sí mismo, que no ha entendido nada de la vida y que llega a ser tan narcisista que ni siquiera la ve a ella.

Después de que Andrea le hiciera una paja a otro, su novio, Ismael, declaró: “Gracias por hacerme ver que tenía un amor de mentira. Un amor falso. No le voy a guardar rencor, pero no quiero una pareja así a mi lado. Nadie está preparado para ver cómo su novia masturba a otra persona”.

