La vida es un pañuelo, y es que hay veces que te puedes volver a reencontrar con personas que creías que nunca más verías... y es lo que le va a pasar a Marina Ruiz en cuanto salga de 'Pesadilla en el paraíso'. La joven jienense está muy ocupada ahora labrando su amor con Omar Sánchez en el reality, pero cuando todo acabe va a tener que enfrentarse a un antiguo ex pretendiente que también la quiso, y no es otro que Aitor, que ahora vuelve a la tele con nueva imagen con 'La isla de las tentaciones'.

Aitor será uno de los solteros que intente ganarse el amor de una de las chicas emparejadas que acudirán al reality a poner a prueba su amor. ¿Caerá alguna joven en sus redes? No sabemos aún, pero el chico consiguió encandilar a Marina nada más verla en el programa de citas de Cuatro: "Te he elegido porque tienes mucha labia y me gusta como hablas. Eres el típico que a mi madre le encantaría", le dijo ella entonces, y es que, nada más conocerse, fue el primero al que dio una cita.

Él tenía claro que iba a lo que iba: "Físicamente puedes ser mi prototipo, porque me gustan las mujeres morenas. Tengo muchas ganas de conocerte más y de que todo vaya bien", le respondió él, con lo que Marina se derritió. La vida, sin embargo, les llevó por otros derroteros: Aitor y Alonso fueron dos de sus favoritos, pero finalmente ella se sinceró con Aitor y le expulsó tras decirle que su beso en la cita se lo había dado "por pena". Él dejó la tele y ella salió de allí con otro chico, Alai. Con el tiempo, ella rompería con él, volvería al programa para pretender a Alberto Santana, pero más tarde se marcharía y comenzaría una relación con Hugo Paz, con el que rompió en abril de 2022.

Aitor, por su parte, se ha dedicado a su trabajo y sus aficiones desde aquella 'accidentada' salida del programa, y ahora regresa, 4 años después y junto a otros 7 solteros, para poner las relaciones de 5 chicas patas arriba. ¿Lo más llamativo? Ha dejado atrás su look de chico 'pijito' con camisa y tupé para dar lugar a un pelo trenzado y tatuajes, una estética mucho más 'macarra' pero que, sin duda, le sienta igual de bien.

