Hace tan solo unas horas que Yulen Pereira confirmaba que había estado dos días en cama con fiebre, vómitos y mal cuerpo, lo que marcó la recta final de su estancia en Nueva York y su viaje a México. Un viaje que comparte con Anabel Pantoja, con quien también ha compartido (evidentemente) habitación y cama. Por tanto era de esperar que la sobrina de Isabel Pantoja también cayera mala en este tremendo viaje que están haciendo compartiendo estancia con Tania Medina, Alejandro Nieto, Ana Luque y su marido. Una desconexión por completo que están disfrutando las tres parejas aunque Yulen y Anabel hayan tenido que perderse algunas de las paradas que estaban planeadas. Mientras que Yulen se quedó sin algunos planes en Estados Unidos, Anabel ha lamentado haberse quedado sin poder disfrutar de algo típico de México por lo que llevaba esperando tres años.

Instagram

Mientras sus compañeros de viaje compartían una cerveza en las playas de la Rivera Maya, Anabel hacía público que se encontraba en la habitación con fiebre y vómitos, eso sí, con un gran enfermero a su lado preocupándose de su buena evolución: su chico Yulen. Aunque no perdía la oportunidad de señalarle como el culpable de que estuviera con este mal cuerpo. "Pues sí, mi cuerpo anoche no dio para más y aquí me encuentro con fiebre, mal cuerpo, vómitos y tos. Tres años esperando este momento para disfrutar de las margaritas...", lamentaba.

Instagram

A pesar de todo, Anabel no se ha quedado absolutamente en reposo en la cama sino que ha aprovechado los momentos en los que ha empezado a sentirse mejor para salir a la calle y disfrutar de México, país que no conocía hasta ahora. Así hemos podido ver una romántica estampa de la pareja viendo el anochecer en el equinoccio de otoño.

Y es que, aunque Anabel haya tenido que echar el freno para poder recuperarse de este revés, la pareja se encuentra aún en el mejor momento de su relación por lo que han aprovechado cada segundo para hacer sus más románticas escapadas.