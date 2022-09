Anabel Pantoja y Yulen Pereira son como el rabo de una lagartija: no paran quietos, y es que si además de todo lo que tienen en común les sumamos su afición a los viajes y a conocer mundo, está claro que están hechos el uno para el otro, y así ha pasado, que de repente nos han sorprendido ¡con un viajazo a Nueva York! Después de irse de viaje romántico a Egipto (un sueño de ambos que cumplieron cuando salieron de 'Supervivientes') y de pasar, a la vuelta, por Ibiza y Menorca para alargar sus vacaciones, septiembre no ha podido llegar con mejores planes.

Pero ojo, que los tortolitos no se han ido solos: Anabel (que hace unos días paraba por Sevilla para estar con su padre, Bernardo Pantoja, que está hospitalizado) y Yulen han querido compartir este viaje con otros buenos amigos que se han echado precisamente en Honduras, y no son otros que Alejandro Nieto, Tania Medina y Ana Luque, que también se ha llevado a su marido y ha encajado a la perfección con todos. Juntos, en su primer día, han paseado por lugares tan emblemáticos como Grand Central Station, han visitado la Estatua de la Libertad, han hecho un tour nocturno donde han podido ver toda la ciudad iluminada y, como no podía ser de otra forma, la primera parada obligatoria ha sido Times Square.

Ninguno de ellos ha confirmado cuántos días van a estar por la Gran Manzana, pero sin duda no es un viaje de escapada de unos días. Los ex supervivientes se han querido sumergir en la cultura neoyorkina, y además de comer hamburguesas, perritos calientes y porciones de pizza en plena calle (adiós a la dieta de Alejandro Nieto y de Tania Medina, que confirmaron su efecto rebote tras volver de la isla y engordar varios kilos de golpe), también han acudido a una misa evangélica para disfrutar de un directo de góspel, que es todo un espectáculo. Anabel, por cierto, lo dio todo, y Ana Luque se hizo hasta con una pandereta para acompañar al predicador y al coro en sus cánticos.

Las tres parejas, que han ido acompañadas de un amigo más, no han parado de reír, hacer fotos y, sobre todo, de caminar, y es que también han paseado por Broadway y sus cinematográficas calles... ¡y todo esto en el primer día! ¿Qué van a dejar para las próximas jornadas?