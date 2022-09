Yulen Pereira nunca olvidará su viaje a Nueva York. Junto con Anabel Pantoja, Alejandro Nieto, Tania Medina, Ana Luque y su marido, está disfrutando de un completo viaje con el que exprimir al máximo cada rincón de la Gran Manzana. Y aunque será memorable para todos, seguro que para el esgrimista estará marcado a fuego con un sabor agridulce. ¿El motivo? Ha sufrido un revés en su estado de salud.

"He intentado seguir haciendo todos los tours y los planes de Nueva York pero no he podido hacerlo todo", explicaba el esgrimista en su cuenta de Instagram después de haber estado unos días desaparecido. Y es que mientras que sus compañeros de viaje seguían compartiendo todo lo que estaban haciendo en la gran ciudad, el madrileño se encontraba en silencio puesto que había tenido que permanecer unos días en la habitación: "Llevo dos días con sudores fríos, fiebre y mal cuerpo", explicaba.

Instagram

"He intentado seguir el itinerario pero me encontraba mal", confesaba con cara de pena el esgrimista quien confesaba que este problema de salud había marcado la recta final de su estancia en los Estados Unidos puesto que ahora el grupo se encuentra en México donde "pasaremos unos días y luego nos iremos de vuelta a España".

Tras esta confesión, el campeón europeo compartía una sesión de entrenamiento a primera hora del día para mantener su nivel de recuperación de vuelta para poder luchar por entrar en el equipo español de los próximos Juegos Olímpicos. Una sesión que había compartido con Tania Medina y Alejandro Nieto.