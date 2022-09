Rocío Carrasco disfruta de su noche más divertida en buena compañía. La hija de Rocío Jurado olvida, por un día, sus polémicas con Ortega Cano, Rosa Benito y la familia Mohedano y se divierte con su buena amiga Isabel Rábago. La colaboradora de 'Ya es mediodía' es una de las personas más cercanas a la mujer de Fidel Albiac y siempre ha mostrado su apoyo público a la madre de Rocío Flores. Gracias a un post que Isabel Rábago ha compartido en sus redes sociales hemos podido ser testigos de la noche de fiesta que compartió con Rocío Carrasco. Con una estrofa del tema 'Quevedo: Bzrp Music Sessions Vol. 52', canción que todos conocemos como 'Quédate', la colaboradora comparte un carrusel de imágenes en las que aparece abrazada y bailando con Rocío Carrasco que también tiene una dilatada trayectoria en televisión. El hashtag #Puravida también aparece entre lo que la periodista escribe junto a la letra de la canción de Quevedo en la que pide repetirlo pronto otra vez.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Isabel Rábago siempre ha sido una de las principales 'escuderas' de Rocío Carrasco en los platós de Mediaset. Buenas amigas, es una de las personas que más se alegra de la recuperación de la hija de Rocío Jurado que, poco a poco, vuelve a la vida social. Mientras se emite en abierto 'En el nombre de Rocío', su segunda serie documental en la que habla, alto y claro, de Ortega Cano o de la familia Mohedano, la esposa de Fidel Albiac retoma sus planes. Si hace unos días, acudió a la presentación de la nueva canción de Sofía Ellar, ahora la hemos visto disfrutar de una noche de fiesta en buena compañía. Rocío Carrasco no tiene miedo a posibles demandas del viudo de su madre o de su familia materna y ha retado a Ortega Cano a un cara a cara en directo los platós.