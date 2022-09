La educación es lo más valioso que le podemos enseñar a los más pequeños y quién sabe mucho del tema es Tania Llasera. La presentadora suele compartir muchos tips con consejos y experiencias ya vividas en sus redes sociales sobre la maternidad. Comparte mucho con sus seguidores cómo es su maternidad y los fallos o las cosas que le han servido para la crianza de sus hijos. La maternidad no es perfecta, esa es la base en la que se asienta la presentadora e intenta hablar del tema con muchísima naturalidad. Sus hijos van creciendo y es inevitable que le surjan nuevas inquietudes.

En las últimas horas, Tania Llasera compartía una foto de su hijo Pepe para hablar sobre un tema que le preocupa bastante. La tecnología avanza a una velocidad increíble, y aunque pertenece a nuestro mundo y nos tenemos que mover con ella para hacer de todo, es importante saber poner límites. Sobre todo a los más pequeños. "Pepe pegado al iPad", así empezaba el post. Una situación por la que muchos padres habrán pasado.

"Las nuevas tecnologías nos traen nuevos problemas. Me siento pionera en esto de las pantallas y yo que se si lo hago bien o mal. Compramos #camptania (nuestra casita en el campo), un sueño hecho realidad…para que jueguen fuera con saltamontes y salgan de la cuidad. Y si, dejamos la tele atrás en madrid, pero el iPad viaja y con él llegan las peleas constantes. Y es que me encuentro ante la dicotomía de querer educar a mis hijos como yo fui educada en los 80, pero a la vez, soy consciente de que el mundo ha cambiado. Su futuro pasa por pantallas y quiero que tengan una relación sana y equilibrada con la tecnología", confesaba la presentadora bastante agobiada por el tema. Seguramente termine encontrando, junto a su pareja, una buena solución para que el pequeño sepa controlar las horas que pasa con las nuevas tecnologías.