María León ha hablado por primera vez tras haber sido detenida y puesta en libertad provisional por supuestamente agredir a un agente de la Policía Local, en Sevilla. El pasado 1 de octubre el nombre de las actriz se hizo trending topic al conocerse que había pasado unas horas en el calabozo por, según fuentes policiales, agredir a dos agentes e intentar huir de los mismos. En el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla acogió a su derecho a no declarar por supuesto atentado a la autoridad, pero ahora, ya fuera de los calabozos, ha dado su versión de los hechos en un comunicado, que ha publicado en sus redes sociales.

La actriz da las gracias por las muestras de cariño recibidas y afirma ha pasado unas horas "verdaderamente difíciles", además niega "haber agredido a nadie". María explica que "no es su intención poner en entredicho el trabajo necesario que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en nuestro país, pero sí debo denunciar que he sido víctima de un abuso policial por parte de unos agentes de la policía local de Sevilla". Y termina el comunicado añadiendo que "el caso está en manos de mis abogados y desde este momento pongo toda mi confianza en la justicia".

De esta forma la actriz desmiente la primera versión de los hechos, en la que supuestamente la intérprete fue detenida por la Policía Local por grabar dos agentes que detenían a un ciclista ebrio. Los policías le pidieron su documentación y al no llevarla, le informaron de que tendría que acompañarles a la comisaría, tras lo que se produjo el incidente en el que la actriz, según el relato policial, habría a un agente.