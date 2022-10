Rocío Carrasco carga, de nuevo, contra su tía, Rosa Benito. La hija de Rocío Jurado volvió al plató de Telecinco para la emisión de un nuevo capítulo de 'En el nombre de Rocío' y allí contestó a las palabras de la ex de Amador Amador quien, el pasado fin de semana, aseguró estar cansada de sus 'barbaridades' en el programa 'Fiesta'. "Llevo tres meses que no quiero entrar en nada de eso, lo tengo súper claro. Estoy oyendo muchas barbaridades que son inciertas. Como cuando dicen que si Rocío vomitó, que si se desmaya. Que allí estaba su familia, estaba su hija. ¿Si hubiera pasado eso pensáis que esa gala no se corta y se va a su casa?" señalaba la madre de Rosario Mohedano sobre la polémica grabación de la última gala de 'La Más Grande'.

"¿De qué estamos hablando? Me duele que se pueda permitir todo esto. Nosotros lo hemos tenido todo con ella, todo. Pero ella también lo ha tenido todo con nosotros. Yo he trabajado muchísimo... Le voy a decir a Rocío Carrasco que mis hijos han vivido de sus padres porque yo he tenido ovarios de sacar a mis hijos adelante. Y no quiero seguir porque me conozco y por algo estoy fuera de la tele. Yo le respondería a ella, pero serían unos titulares tan enormes que es lo que ella está deseando y no lo vamos a hacer", finalizó su intervención Rosa Benito.

Telecinco

Rocío Carrasco escuchó las palabras de su tía Rosa Benito y fue contundente en su respuesta. "Al final esto lo que demuestra es que lo han hecho siempre y lo que demuestra es que lo siguen haciendo. La excusa en la primera parte del documental era que ninguno de ellos sabía como yo estaba. Hoy en día saben cómo he estado, cómo estoy y lo sigue haciendo y sigue tirando por lo que a mí más daño me podría hacer en un momento dado" comentó la hija de Rocío Jurado que ya no piensa guardar silencio. "Se han dado los dos estigmas de mala madre y mala hija. Ahí se sigue demostrando. Ella se sigue creyendo que atacarme por ahí me va a hacer daño y ya no vida mía, ya no me hace daño, podéis decir lo que queráis o lo que os dé la gana porque ahí los que quedáis retratados sois vosotros. Vosotros lo que queríais era verme en casa medicada y en la cama metida, y callada y ya no hay eso, eso se terminó", añadió.

Gtres

Este nuevo capítulo en la difícil relación Rocío Carrasco y Rosa Benito es una nueva muestra de la mala relación actual entre la hija y la cuñada de Rocío Jurado. No es la primera vez que tía y sobrina se intercambian acusaciones. En uno de los capítulos anterior de 'En el nombre de Rocío', la mujer de Fidel Albiac reveló un feo episodio de su tía con su madre y la ex de Amador lo desmintió tajantemente.