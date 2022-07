Rocío Carrasco ha revelado un capítulo hasta ahora desconocido de la relación de su madre con Rosa Benito. En la presentación de 'En el nombre de Rocío', quedó claro que la hija de Rocío Jurado iba a poner los puntos sobre las íes a la familia más mediática de su madre y se iban a descubrir todos los motivos por los que no tiene relación con esta parte de su familia. Y así lo está haciendo. Tras hablar de su tía Gloria, a la que 'culpa' de la separación de sus padres; de José Ortega Cano y las "situaciones imperdonables" que tuvo con su madre; o de la relación de su padre y Raquel Mosquera; Rocío Carrasco ha sorprendido revelando un desplante que la por entonces mujer de Amador Mohedano hizo a su cuñada cuando ya estaba enferma.

Para contar este capítulo se remonta a 2005 cuando Rosa Benito comenzó a trabajar como colaboradora televisiva, tras defender a su hija Chayo Mohedano, que participó en 'GH Vip 2005'. Y hay que recordar que durante muchos años, Rosa fue la peluquera personal de su cuñada. "Mi madre estaba en la cama y entramos Fidel y yo en la habitación y nos la encontramos llorando. Nos dice: 'Mira lo que me ha pasado, he llamado a Rosa para que venga a hacer el favor de venir a teñirme y me ha dicho, pero Rocío cómo voy a ir a teñirte si ahora me peinan a mí'".

Rocío también cuenta como vivía su madre la actitud de su familia, cada vez más famosa. "Contempalaba con mucha tristeza el que tan rápido cada uno se fuera ubicando, cuando todavía ella no lo tenía claro lo que iba a pasar, ¿por qué lo tenían tan claro los demás? Y por eso yo dije que el final de una dio paso al principo de muchos", cuenta la hija de Rocío Jurado con tristeza.

