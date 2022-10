Rocío Carrasco entraba en 'Sálvame' para anunciar que tomará acciones legales contra Rosa Benito. La ex peluquera y cuñada de Rocío Jurado aseguraba que Rocío Carrasco y la productora habrían falsificado las facturas de la gala de 'Rocío siempre', y la empresaria no se ha quedado callada antes esa acusación: "Quiero decir que llevo toda la mañana en el despacho de abogados. Yo voy a emprender acciones legales de forma penal contra Rosa. Antes de darle al dedito, uno tiene que asegurarse porque queda en ridículo. Rosa Benito no puede acusar a una cadena, a una productora, a un equipo y a mí de falsificación de documento privado porque eso está tipificado en el código penal", aseguraba Rocío Carrasco.

No solo ha tenido unas palabras para Rosa Benito, el programa podía hablar en exclusiva con Ortega Cano y la empresaria se ha vuelto a defender. El torero ha querido dejar claro que él nunca le dio "mala vida" a la cantante. El diestro también le contaba a Kike Calleja que está estudiando con sus abogados emprender acciones legales por lo vía penal también contra Rocío Carrasco. "Es lo mejor que puede hacer. Cuando te he dicho que esta mañana estaba en el despacho de abogados otro de los temas que he tratado ha sido esto", explicaba Rocío bien segura de sí misma.

Telecinco

La hija de la más grande recogía el guante y le volvía a retar al torero, pero ya no con un cara a cara en televisión, sino en los tribunales: "Que lo haga, que está tardando (...) así sabría todo el mundo lo que es y lo que ha significado en la vida de mi madre. Tengo gente de Miami, de Sevilla, de El Rocío, de Nueva York, de La Moraleja… "¿Se acuerda de todo eso? Estoy deseando que me demande, o mejor que me denuncie por vía penal. Tengo una lista de testigos que no sé si cabremos en la sala de juicios", le retaba Carrasco a Ortega.