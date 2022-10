José Ortega Cano no se ha pronunciado sobre su separación de Ana María Aldón, pero sí ha roto su silencio sobre la docuserie 'En el nombre de Rocío'. Y lo hace con un sentido mensaje a Rocío Jurado. En documental, Rocío Carrasco recuerda las palabras que le dijo el torero mientras su madre estaba ingresada en Houston. "Tuve un problemita con él. Al llegar al apartamento del hospital me dice que quién soy yo, tuvimos nuestras palabras y la conversación termina cuando él me dice: 'Tú me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer cuando tú estás matando a tu madre'", cuenta Rocío en la docuserie a borde las lágrimas. Esa conversación provocó un enfrentamiento entre el torero y Fidel Albiac, que no pasó a mayores.

El pasado 4 de octubre, el torero salía de casa en bicicleta para hacer unos recados y a su vuelta, lo reporteros le preguntaron cómo se encontraba y si le habían afectado las palabras de Rocío Carrasco en las que hablaba de este enfrentamiendo con Fidel y de la lamentable situación en la que Rocío Carrasco le encontró en los pasillos del hospital de Houston. En un primer momento, parecía que Ortega no iba contestar, pero finalmente dijo unas palabras que llamaron la atención. "Su madre (Rocío Jurado) estará sufriendo muchísimo, seguro", afirma Ortega en el vídeo en el que puedes ver arriba.

El torero ya había mostrado su intención de tomar acciones legales contra la hija de su mujer fallecida e incluso insinuó que querría tener un "cara a cara" con Rocío Carrasco para aclarar algunos de los temas de los que habla en la docuserie. Algo que a ella le parece perfecto, incluso 'aceptó' la propuesta. Pero... ¿se atreverá el torero? La hija de Rocío Jurado creo que no. "No creo porque le falta, le falta, al matador le falta, tiene miedo a la realidad. Creo que es muy valiente para muchas cosas y cobarde para otras", sentenció.