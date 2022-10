"Se acabaron las vacaciones. Nos vemos en el Deluxe", así es cómo Anabel Pantoja anunciaba su regreso a la televisión tras su viaje a Nueva York con su nuevo novio Yulen Pereira, al que conoció durante su paso por la isla de 'Supervivientes'. Anabel Pantoja se sienta este viernes en 'Viernes Deluxe' para hablar de todos los frentes que tiene abiertos, que no son pocos. "Cada día escucho opiniones de las personas que trabajan ahí y quién mejor que yo para hablar", explicaba sobre su reaparición.

Recordemos que la sobrina de Isabel Pantoja ha estado seis meses alejada de 'Sálvame' debido a las críticas que recibió por lo sucedido con su padre Bernardo Pantoja y su enfermedad. Después de su enfado con los colaboradores, ahora Anabel vuelve a Telecinco con las pilas cargadas para enfrentarse no solo a ese momento, sino a otras controversias, como su actual situación familiar o la de de su ex marido Omar Sánchez y su concurso en 'Pesadilla en el paraíso', en donde ya ha encontrado el amor con su compañera Marina Ruiz.

Pero su vuelta a la tele, no solo ha levantado comentarios en las redes sociales, sus compañeros de 'Sálvame' no han dudado en opinar sobre su regreso. "La veo un poco chulesca", sentenciaba la presentadora de 'Socialité', María Patiño.

Por su parte, Kiko Matamoros, que ya ha tenido algún que otro rifirrafe con la influencer, decía: "Me encantaría que mantuviera en público el mismo discurso que ha mantenido en privado", expresaba refiriéndose a que la sobrina de Isabel Pantoja dijese delante de cámaras "lo que opinaba" de los directores de 'Salvame'. "A ver si hay lo que hay que tener", añadía el ex de Makoke.

Por otro lado, la prima de Kiko Rivera no solo ha compartido la 'promo' del Deluxe en sus stories de Instagram, sino que también ha mostrado cómo fue el 'making off' de la grabación. En el vídeo aparece Anabel dentro de una bañera a lo "Cindy Crawford", según explicaba, mientras tomaba champán acompañado de 'Manolitos'.

En este sentido, la influencer ha bromeado sobre que a ella lo que más le interesaba era poder comerse los 'Manolitos', los croissants bañados en chocolate que son su perdición y de los que tanto habla. "Me voy a jartar a comer Manolitos', señalaba entre risas en su Instagram.