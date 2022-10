Omar Sánchez ha echado de menos a Marina en esta semana. Después de que su chica haya sido eliminada de Pesadilla en el paraíso, El Negro continúa su concurso con muchos quebraderos de cabeza. Llorando incluso algunas noches, el canario ha confesado lo que siente por ella no solo a sus compañeros sino también a la propia Marina en una conexión en directo que le ha dado un gran "chute de energía" para poder enfrentar la recta final del concurso. Una recta final que, además, cambia la dinámica puesto que, tras haber acelerado los resúmenes, el concurso ha acortado las tres semanas que había de diferencia en la emisión haciendo las primeras nominaciones en directo.

Telecinco

"¡Qué cambio! Agüita", reaccionaba Omar al ver a Marina con un mono de cuero con escote corazón ceñido por un cinturón. Al conectar en directo, Omar explicaba que Marina había desbaratado todos sus planes en la granja despertando "unos sentimientos que tenía apagados" y que no habían despertado antes con Raquel. Así, Omar se dirigía directamente a ella: "Ya me ves con tu pañuelo aquí y me acuesto pensando en ti y con tu sudadera que Gloria sabe que me calma".

Precisamente, sobre una frase de Gloria Camila le ha querido preguntar Marina y es que, según se ha visto en un resumen, la hija de José Ortega Cano declaraba que: "Omar me ha confirmado delante de todo el mundo que se ha enamorado de ti, Marina". "Estoy en esos sentimientos, me queda poquito para que siga habiendo esos sentimientos. No sé qué me pasa que me tienes completamente loco".

Telecinco

Toda una declaración de amor que Marina correspondía: "Te echo mucho de menos, me acuerdo muchísimo de ti y obvio que te estoy esperando, tonto. Vaya tela que me he tenido que ir para que te des cuenta de las cositas. Está todo bien y te voy a esperar". Y es que la pareja empieza con la bendición de los amigos de Omar, Eleazar y Alexia Rivas, incluso con la familia del canario: "recuerdos de tu gente, está todo genial, Ele me llama 'cuñi'", confesaba Marina.

Feliz, Omar solo esperaba coger fuerzas para ganar la final y ejecutar los planes que tanto han hecho en la granja: "Conocernos un poquito más, a su familia, e irnos de viaje que ella prometió que lo prepararía, y sobre todo conocernos más, disfrutar de nosotros y seguir el camino tan bonito que hemos empezado aquí".