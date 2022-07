Kiko Matamoros ha reaparecido en el plató de 'Conexión Honduras' después de convertirse en el nuevo expulsado de 'Supervivientes'. Tras protagonizar un bonito reencuentro con Marta López Álamo, que le recibió con un gran ramo de flores y dándole un beso, el superviviente ha decidido hacer un repaso de su concurso, un momento en el que ha cargado duramente contra gran parte de sus compañeros, especialmente Anabel Pantoja.

El colaborador ha dejado claro que a él no le parecería bien que su compañera de 'Sálvame' ganase el concurso y ha confesado todo lo que piensa de ella. "Anabel ha copiado el concurso que hizo Belén Esteban en 'GHVIP'. Se ha hecho una banda armada que machaca a todo el que no comulga con su filosofía. Te nominan hasta que te desgastan. La beneficiada es Anabel y los demás son las víctimas", ha explicado reconociendo que aplaude "la inteligencia" que ha tenido para lograr eso.

Sin embargo, ha dejado claro que él no siente odio por su compañera, aunque cree que su actitud con el resto de los supervivientes le viene de familia. "Anabel Pantoja los ha utilizado a todos para que le lleven en volandas y lo van a pagar todos. Tiene un modo de entender la existencia que tiene mucho que ver con lo que ha visto en Cantora". El colaborador cree que la prima de Kiko Rivera tiene el mismo concepto de las relaciones que su tía Isabel Pantoja. "Tiene súbditos y eso es lo que quiero que sepa y se conozca", ha recalcado.

Además, ha reconocido que tampoco cree en la relación que tiene con Yulen Pereira, asegurando que antes de estar con él lo intentó con otro concursante. Se quiso crear una carpeta con Ignacio de Borbón pero él no quiso entrar en ese juego y luego lo intentó con Yulen", ha indicado dejando a todos muy sorprendidos a la vez que ha asegurado que él no cree en esa pareja.

"El contacto hace el cariño y de alguna forma se complementan y se buscan. A él le ha venido mal como imagen y a ella bien porque es muy protagonista en base a esa relación. Yulen entró con una imagen de deportista de élite y va a salir como novio de Anabel que no te lleva a ningún lado, al Deluxe como mucho", ha explicado.

Tras esto, ha confesado que él no ve ningún futuro entre ellos a pesar de que la pareja ya ha hablado incluso de hijos. "Creo que Yulen es un hombre que necesita el paraguas de una mujer, en este caso es su madre y ahora repite modelo con Anabel. Ella ya le ha prometido viajes, regalos… es una relación desigual", ha zanjado.

Sin duda, unas duras acusaciones que han provocado que el amigo de la sobrina de Isabel Pantoja, que ha estado defendiéndola en plató, haya decidido intervenir para echarle en cara que a Kiko Matamoros que no entendía su actitud. "Estoy alucinando por cómo estás hablando de tu compañera cuando ella te ha tratado bien y no te ha nominado", le ha reprochado. Un argumento al que el colaborador ha respondido argumentando que tiene derecho a opinar a pesar de que trabajen juntos.

