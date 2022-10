Anabel Pantoja ha regresado a 'Sálvame' después de casi medio año de ausencia. Tras estar alejada de los platós tras su paso por 'Supervivientes', la sobrina de Isabel Pantoja se ha centrado en viajar y disfrutar del verano junto a su novio Yulen Pereira. Aunque en un principio nadie nada un duro por su relación, ambos han demostrado que su amor es de lo más fuerte y ella incluso se plantea incluso ser madre junto a él, algo que con Omar Sánchez ni se le pasaba por la cabeza.

Para ello la colaboradora de 'Sálvame' ha dado un enorme paso, tal y como ha contado a Jorge Javier. Anabel Pantoja confiesa que va a congelar sus óvulos por si en un futuro quiere ser madre. La joven desvela que está totalmente enamorada de su chico: "Cuando me despierto y lo veo a mi lado, solo puedo pensar 'qué bonito es'".

Y es que ella misma se sorprende de haber encontrado el amor en el reality, pues fue con unas expectativas totalmente diferentes:"Es fuerte, yo me voy al concurso con una sensación de quererme ir de aquí, de probar, de callar bocas, de aguantar hasta el último día. Yo no me esperaba que me fuera a pasar esto allí y me enamoré".

Aunque lo suyo no se puede calificar como un flechazo, pues hasta los 60 días no se dieron su primer beso, que fue "un piquito", sí que había cierta atracción entre ellos. A ella nada más verle le llamó la atención.

Su gran paso para ser madre

Al verla tan enamorada, Jorge Javier le dejaba caer que él la veía formando una familia con Yulen, algo que Anabel no negaba pero reconocía que aún era muy pronto para dar un paso tan importante en sus vidas.

Pero que a raíz de ese sentimiento que había provocado en ella su relación con Yulen había llegado a tomar una decisión que aún no había comunicado a su madre Merchi y no era que congelar sus óvulos. "Una amiga me lo aconsejo y yo era anticongelación. No lo quería hacer. Pero visto lo visto pueden surgir varias complicaciones. No sé qué pasará, pero lo quiero tener ahí. A lo mejor de aquí a un par de años quiero ser madre. Si es co Yulen bien, también puede ser sola".