Anabel Pantoja cada vez está más feliz junto a Yulen Pereira. Los concursantes ya no dudan en mostrar lo que sienten el uno por el otro en 'Supervivientes' y cada día están más unidos. De hecho, tras la unificación ambos han decidido dar un paso más en su relación dándose su ¡primer beso! Una demostración de amor sobre la que Omar Sánchez no ha tardado en reaccionar dejando claro lo que piensa de todo lo que está haciendo su ex pareja en el concurso.

Ahora, la sobrina de Isabel Pantoja ha sorprendido haciendo una confesión con la que deja ver que tal vez este acercamiento podría estar tambaleando sus planes de futuro fuera de Honduras. Tras hablar con Yulen Pereira sobre lo que él quiere hacer una vez que finalice el concurso, la superviviente le ha explicado que ella ya no lo tiene tan claro. "Se me han roto muchas ideas que tenía de fuera cuando nos han unificado", ha asegurado.

Telecinco

La prima de Kiko Rivera ha querido ir un paso más allá confesando que esta unificación ha hecho que se plantee muchas cosas. "Veo las cosas de otra manera. Tenía un plan en la cabeza y ahora lo dudo", ha indicado sin querer explicar más a fondo de qué podría tratarse, aunque todo parece apuntar a que este cambio de pensamiento se ha producido después de saber los sentimientos que Yulen tiene hacia ella una vez que se han unido de nuevo.

Una frase que se produce después de que Omar Sánchez rompiese su silencio en un plató de televisión reconociendo que antes de que ella se marchase a Honduras habían hecho vida de pareja, ¿será esto a lo que se refiere Anabel?

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io