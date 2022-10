La entrevista de José Ortega Cano en 'El programa de AR' no ha dejado indiferente a nadie. Ni a los espectadores del magazine de Ana Rosa Quintana, ni a las dos protagonistas de sus declaraciones: Ana María Aldón y Rocío Carrasco. Cuando todos pensaban que el diestro iba a confirmar su divorcio de la diseñadora, nada más lejos de lo que ha sucedido. Ortega Cano no solo ha negado que vaya a separarse sino que, además, le ha pedido a su mujer "ir a por la niña".

En cuanto al otro de los frentes que tiene abiertos, su 'guerra' con Rocío Carrasco, el torero ha leído un escrito en el que expresa cómo se siente por lo que la hija de Rocío Jurado dice de él en la docuserie 'El nombre de Rocío' y confirma que emprenderá acciones legales contra ella. "Rocío Jurado y yo nos profesamos un amor incondicional. Nuestra relación estuvo marcada por el cariño recíproco. En los últimos tiempos Rocío Carrasco ha vertido sobre mi persona infamias y descalificativos. Ha retorcido la verdad hasta extremos inigualables. Y esta conducta llena de vileza y odio solo puede tener una respuesta judicial. He dado instrución a mis abogados para que comiencen en el momento en el que lo vean oportuno", ha leído Ortega Cano.

Ante la imagen que da Rocío Carrasco de su madre, en la docuserie, para el torero "Rocío Jurado era una artista, pero sobre todo era muy inteligente y no se dejaba llevar por cualquiera. Ella siempre estuvo unida a su familia, sus hijos, hermanos, nietos, por eso no se puede comprender lo que (Rocío Carrasco) está haciendo".

El viudo de Rocío Jurado está "convendido de que (la tonadillera) estará sufriendo y estará muy dolorida por la maldad con la que están desenvolviendo". Y añade: "Me gustaría que esta situación se pudiera arreglar pero lo veo imposible. Soy una persona que trato de mediar para que la gente no sufra, los cercanos y los que están lejos".

A Ortega Cano también le afectan los continuos ataques de Rocío Jurado a sus familiares: "Sus hijos, sus hermanos, qué pasa con ellos. ¿También son malos, son mala gente? Es increíble lo que está pasando en esta familia".

El torero cree que la madre de Rocío Flores está mal asesorada. "En el fondo, a pesar de las palabras de Rocío Carrasco, me preocupa su vida y las cosas que hace. No sé quién la ha asesorado, me imagino que será su marido".