Sara Baras es y será un referente para los amantes del flamenco, de ahí que triunfe en Japón, Francia, Nueva York o Hispanoamérica, donde es admirada y querida, porque el arte no sabe de fronteras ni de ideologías. El arte es arte y ella lo lleva en la sangre, demostrándolo cada día en los escenarios, con espectáculos que cuida al milímetro, muchos de los cuales llevan nombre de mujeres que han dejado el pabellón muy alto. Que sus referentes sean Camarón, Enrique Morente, Paco de Lucía o Antonio Gades, con algunos de los cuales ha trabajado en diferentes épocas de su vida, demuestra su interés por la cultura de nuestro país.

Fue su madre, Concha, quien le inculcó la pasión por el baile y el flamenco, y Sara Baras corresponde con el esfuerzo y la innovación, hasta convertirse en un referente del flamenco, pero muy especialmente de la marca España. Nos encontramos en el Teatro Gran Vía de Madrid, donde actúa con un espectáculo, 'Alma', una maravilla, un derroche de buen gusto y revela por qué se llama así. "Porque se hace desde el alma, con el alma, porque somos de corazón flamenco y de alma de bolero, y de ahí viene la fusión llena de amor, de recuerdos y de presencia, que nunca mejor dicho, te llegan al alma. También por mi padre, porque su alma está presente y la nuestra también".

Ana Ruiz

Sara Baras cuenta qué queda de aquella chica de 14 años que ganó el premio Gente Joven de Televisión Española. "Queda la ilusión, las ganas de hacerlo bien, de seguir aprendiendo, compartiendo, aportando, luchando… sigo soñando y haciendo soñar" y confiesa qué ha aprendido con la edad. "He aprendido lo importante que es ser agradecida, no parar de aprender, de compartir, de crecer, de estudiar y, por supuesto, de ayudar, considero que ayudar no es una obligación, ayudar es un privilegio" y aclara que ella se siente profeta en su tierra. "Me siento respetada y querida por el público español de una manera preciosa y nunca tendré palabras suficientes para agradecer".

Ana Ruiz

Sara Baras cree que las redes sociales son maravillosas como herramienta de trabajo y revela que su hijo todavía nos las usa porque es pequeño y que, de momento, no apunta maneras de artista. La bailaora está feliz en su papel de madre y cuenta cómo le ha cambiado la vida. "La maternidad te cambia la escala de valores en un segundo, para mí es lo más bonito que me ha pasado en la vida... Para mí ha sido muy difícil separarme de mi hijo, quizás sea lo que peor he llevado de las giras", revela.

Sara Baras ha vivido un verano muy especial con mucho trabajo. Actuó en el Starlite de Marbella y la gira de 'Alma' le ha dado muchas alegrías. "Este verano ha sido maravilloso, la gira de 'Alma' está siendo increíble, igual que la temporada de Madrid, que va fantástica, doy las gracias al público porque llevamos llenos desde que empezamos, súper emocionados… Ahora seguimos con la gira por España. Después de Madrid nos toca Logroño, Málaga, Albacete, Santander, A Coruña, Valencia… y a final de año empezamos la gira internacional", afirma.

Ana Ruiz

Sara Baras está en buena forma y revela que el secreto es llevar una vida sana y que tiene un entrenador. "Se llama Raúl Gil que es maravilloso y que cuida de mí para que no me lesione, me encanta trabajar con él y tengo plena confianza, aparte, también cuido mi alimentación y respeto mis horas de sueño", cuenta y revela cómo desconecta. "El flamenco es una forma de vida, a veces es difícil desconectar del todo, pero claro que tengo mis días de descanso, soy una persona muy tranquila y eso me ayuda a desconectar y descansar", explica. "Estoy en un momento maravilloso profesional y personal y doy las gracias otra vez a todas las personas que me ayudan y al equipazo que tengo la suerte de tener conmigo", añade. La bailaora continúa con su colaboración con la asociación 'Mi Princesa Rett'. "Soy madrina y me siento súper orgullosa, realmente se basa en la divulgación de dicha enfermedad, la ayuda a sus familias y la recaudación económica para la investigación. Estos padres son todo un ejemplo de lucha, de entrega y de amor, me siento muy orgullosa de poder colaborar con ellos". ¿Cuál es su estado anímico en este momento de su vida? -

Entrevista realizada en el Teatro Gran Vía. Calle Gran vía, 66. Madrid.

Su foto favorita

Cedida Sara Baras

"Aquí estoy con Martina y Paula colaborando en un calendario solidario de 'Mi Princesa Rett'. Las conozco desde muy pequeñitas, y las adoro".