Tras dar sus primeros pasos en los fogones junto al chef Dabiz Muñoz en el programa 'El novato', el futbolista Joaquín Sánchez estaba dispuesto a aprender a cantar y para ello ha contado con una gran maestra: la cantante Rosario Flores. Y así, entre entonaciones, instrumentos musicales y un ambiente de lo más relajado, el presentador ha conseguido una de las declaraciones más sinceras de la artista: ¿quién es el amor de su vida?

Para Rosario Flores, el amor es uno de los pilares de su vida. En la entrevista habla con orgullo de sus padres, Lola Flores y Antonio González 'El pesacaílla'; de sus hijos, Lola y Pedro Antonio; y de los hombres a los que ha amado a lo largo de su vida. En su juventud, Rosario salió con el actor Kike San Franscico, que falleció el 1 de marzo de 2021. Para él tuvo un recuerdo muy especial, lanzando un beso al cielo y diciendo "qué el Señor le tenga en gloria". Y es que el cómico "Fue uno de los hombres de mi vida. Ha sido el hombre que me hizo ser la mujer que soy. Nos quisimos siempre".

Captura TV

Y todo eso a pesar de las reticencias de su madre que le decía: "Rosario no te entiendo, ¿qué le ves? ¡Si está crudo!". Además, la artista ha revelado cómo llamaba su madre al cómico. "Entonces no había teléfonos móviles y me llamaba a casa. Cuando le cogía mi madre, me decía 'Rosario ven que te llama Marlon Brando'", recordaba entre risas.

También habló de Carlos Orellana, padre de su hija mayor, Lola: "Con el viví un amor muy bonito". Para terminar confesando a Joaquín Sánchez su felicidad junto a su marido, Pedro Lazaga. "Me enamoré de él en el rodaje 'Hable con ella'. Llevamos juntos más de veinte años. Nos queremos muchísimo", ha dicho.

El presentador de 'El novato' también se ha interesado por los hijos de la artista. ¿Quieren seguir sus pasos? "Mi hija está dentro del cine, le encanta. Puede ser la primera estrella como actriz o como quiere, tiene la piel muy bonita. A mis hijos los he apartado de pequeños y que luego quieren ser artistas, pues adelante. Mi hija trabaja en el cine y se pone ahí a decir a la gente que se calle y nadie sabe quién es. Mi hijo tiene 15 años y primero quiso ser futbolista porque tiene unos nervios que no veas y ahora está con la percusión y la guitarra. Ese tiene muy buen oído, le gusta la música. La fama de su madre la llevan bien porque como no los conoce nadie", explicaba orgullosa.