Este miércoles 5 de octubre se ha estrenado el gran proyecto de Joaquín, el futbolista del Betis. 'Joaquín, el novato' es el nuevo programa del jugador en el que entrevistará y se pondrá en la piel de muchos rostros conocidos, y el primero de todos los invitados ha sido Dabiz Muñoz. El chef, considerado como el mejor del mundo, se ha abierto en canal con el presentador y hemos podido conocer ciertos aspectos más íntimos que antes no había desvelado. El chef, que tiene tres estrellas Michelin, ha hablado de lo importante que es para el su profesión pero también su situación personal. El cocinero está felizmente casado con Cristina Pedroche y son muchas las muestras de amor que comparte la pareja, tanto en los programas de televisión como en sus redes sociales.

¿Ha sacrificado algo Dabiz para llegar a la cima del éxito? "Para mí era perseguir un sueño y sigue siendo duro. Yo siempre hago una especie de balanza. La gente nos ponemos metas y cuanto más grande es tu sueño, más grandes son tus sacrificios. De verdad que no conozco ningún caso de alguien que haya soñado muy grande y haya sacrificado poco", se sinceraba el chef. Joaquín Sánchez veía la oportunidad perfecta para preguntarle sobre si la pareja tenía algún pensamiento de ser padres o se sienten completos tal y cómo están ahora. "No tengo claro que haya renunciado. Es verdad que yo ya empiezo a ser mayor, pero Cristina es muy joven todavía. No he renunciado a ello, simplemente es que pienso que no es el momento", respondía.

Antena 3

Tanto Cristina Pedroche como el chef están hasta arriba de trabajo y ninguno de los dos quiere que un bebé haga que alguno tenga que rechazar algo. "Yo estoy a tope con mis cosas, ella tampoco para de currar. Tenemos claro que si algún día somos padres, será porque los dos podemos hacernos cargo. Es decir, si lo hacemos será porque podemos compaginarlo. Que, si yo tengo que renunciar a cosas, ella tenga que renunciar a las suyas y nos ayudemos", contaba.