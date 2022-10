Lydia Lozano parece tener la respuesta a la gran incógnita de los últimos días: ¿quién filtró los vídeos de Íñigo Onieva besando a una mujer que no era Tamara Falcó? Desde que el pasado 22 de septiembre se difundieron las imágenes, coincidiendo con la pedida de mano del empresario a la hija de Isabel Preysler, mucho se ha especulado sobre el tema. Incluso, la propia Tamara en su primera aparición pública bromeó con el tema. "Creo que mi madre filtró los vídeos de Íñigo Onieva", dijo entonces.

Esos vídeos provocaron la ruptura de la pareja, que tenía ya hasta fecha de boda. Y desde entonces, además de pedir perdón en dos ocasiones a su exnovia -una de ellas con guiño a Tamara al llevar un collar con una cruz de madera-, la principal misión de Onieva era encontrar a la persona de su círculo más cercano que habría difundido las imágenes. Una búsqueda que ha llegado a su fin porque tal y como cuenta Lydia Lozano en el vídeo, ella sabe quién publicó los vídeos. "Pienso que Íñigo filtró los vídeos, se agobió", asegura la periodista de 'Sálvame', que sigue convalenciente y con "fuertes dolores" de la operación de espalda a la que se sometió el pasado 22 de septiembre.

No solo piensa que Íñigo Onieva se "agobió" sino que también cree que el empreario y Tamara van a volver. "He hablado con amigas de él y creo que van a volver", asegura.

Sobre Risto Mejide: "Creo que lo está pasando mal"

La periodista también ha hablado de cómo ve a su vecino, Risto Mejide, después de que este anunciase su separación de Laura Escanes. La pareja anunciaron que habían puestoto punto y final a su matrimonio el pasado 25 de septiembre. "Estuvo encantador pero creo que lo está pasando mal. Me dijo 'de amor se muere uno' y yo le dije no hombre no digas eso", ha revelado Lydia.