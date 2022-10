La vuelta de Ana Rosa Quintana ha estado marcada -más allá de su entrevista a José Ortega Cano- por las muestras de cariño que ha recibido en los último días. Famosos, anónimos y compañeros de profesión han celebrado el esperado regreso de la presentadora. Y entre estos últimos está la periodista Julia Otero, que regresó a su programa de radio 'Julia en la Onda' en enero de 2022 tras superar un cáncer de colón. "Ya que restamos hablando de tele. Me gustaría decir en público que celebro enormemente la recuperación del cáncer de mama que ha tenido mi compañera Ana Rosa Quintana", dijo la periodista.

Julia Otero desveló que un día antes de que Ana Rosa regresase a su programa, ambas habían mantenido una larga conversación. "Digo que lo digo en público porque, en privado, el domingo ya estuvimos como una hora de charla. Cualquiera que haya pasado un tratamiento oncológico sabe con qué miedo, con qué emoción, con qué angustia tenemos que volver al trabajo", señaló.

Ana Rosa Quintana y Julia Otero en enero de 2015, durante la fiesta del 25 aniversario de Antena 3. Ana Ruiz / HEARST

Julia hablando con experiencia contó que "cuando se vuelve, ahí hay una experiencia a compartir cuando alguien ha pasado por algo tan singular", y reconocío que "el primer día es difícil, lo saben muy bien todos los que están ahora mismo escuchándonos que han pasado por lo mismo".

Julia Otero sale en defensa de Ana Rosa Quintana

En su intervención, la periodista también se mostró tajante ante las críticas que ha recibido Ana Rosa, desde las redes sociales, por el discurso de arranque de su programa. Uno de los tuits más retuiteados fue este: "Lo primero que hizo Julia Otero tras curarse de su cáncer fue dar las gracias a la sanidad pública y pedir más inversión en sanidad; lo primero que ha hecho Ana Rosa Quintana tras curarse de un cáncer es criticar la inversión en sanidad pública".

A lo que Julia Otero ha 'contestado'. "Saben ese primer día cómo fue, ¿verdad? No hace falta que digamos nada más. Lo sabemos, lo sabemos los que hemos pasado por ello. Dicho eso, quiero decir que me disgusta muchísimo, y lo quiero decir muy claro, que en estos momentos me usen los haters o discrepantes de Ana Rosa para hacer notar que son sus haters o discrepantes". Y deja claro que "si me quieren decir algo a mí o a ella, por favor háganlo directamente, pero no nos usen como herramienta de derribo. No nos gusta ser martillo, a mí no me gusta. Yo no soy martillo de nada y además no me parece éticamente aceptable".