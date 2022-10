Terelu Campos desvela las secuelas que arrastra tras superar, en dos ocasiones, un cáncer de mama. La madre de Alejandra Rubio fue una de las asistentes a la presentación de la campaña 'Ausonia-AECC: 15 años mas cerca' que tuvo lugar en Madrid y en la que coincidió con Chenoa, que explicó por qué no había querido tener hijos, y con Almudena Cid que confesó haber perdonado a su ex, Christian Gálvez.

La hija de María Teresa Campos lleva diez años apoyando la iniciativa de Ausonia para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer y envía un mensaje a las personas que, en este momento, sufren esta enfermedad. "Deben tener confianza absoluta en su oncólogo y el equipo médico y el apoyo de familia, amigos, compañeros de trabajo, las personas que te quieren que les digas cómo echarte una mano" y recuerda que, para ella, fue peor el segundo cáncer que el primero. "Con el primero estuve muy fuerte y lo pasé más en soledad e independiente pero segundo fue un tsunami. No me lo esperaba, otro cáncer en el otro pecho con otro nombre, aquello me arrasó la vida en ese momento y me vine abajo aunque es normal y entendí que tener días malos es normal y entendí que me dieron opciones y que decidía yo sobre mi cuerpo. Yo decidí la opción más agresiva, la doble mastectomía, que es la intervención más terrible que he tenido en mi vida. Cuando me desperté en esa UCI después de 10 horas de quirófano pensé que mi vida se había acabado", cuenta. En el vídeo de la parte superior, Terelu Campos revela las secuelas que todavía arrastra tras el cáncer. ¡Dale al play y escucha sus palabras!



Gtres

Terelu Campos reconoce que le preocupa que su hija Alejandra puede tener esta enfermedad y que, por ello, se somete a las revisiones pertinentes. La presentadora continúa en 'Sálvame', donde presenta el programa de los viernes con María Patiño, y en el debate de 'La Isla de las Tentaciones', un programa que le apasiona. Aunque reconoce que le tensa un poco compartir plató con su hija, le encanta el formato. "Me fascina cómo la gente se destroza la vida, me gusta hacerlo, me acerca a un público joven y me encanta" y se postula para participar en una edición de 'mayores'. "Yo iría de tentadora, daría un por saco, me lo pasaría pipa pero igual no me dejan volver", reconoce entre risas.