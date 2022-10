Almudena Cid se ha sincerado sobre su separación de Christian Gálvez en la presentación de la campaña '15 años más cerca' de Ausonia'. El pasado 20 de diciembre de 2021 se conocía la inesperada ruptura entre la ex gimnasta y el presentador tras 11 años de matrimonio. Y ha sido ahora, 10 meses después, cuando Almudena ha hablado sobre cómo ha vivido el proceso de ruptura. "Creo que todo en la vida son procesos. Entender que hay que dejar aire y oxígeno cuando te pasan las cosas, qué puedes hacer, qué es lo que ha cambiado en ti. Hay que darle aire a las preguntas, porque las respuestas me las tengo que dar yo. Estoy en un momento muy bonito, me he dado cuenta de todo lo que no podía cuidarme o no me cuidada", asegura la ex gimnasta olímpica.

La ruptura para ella fue como "una bomba, no sabes qué pasa. Luego entra el sonido de fuera. No entiendes lo que pasa y empiezas a entender cosas que antes no. He encontrado fortaleza en mí. Maners de entender qué me ha pasado y cómo superarlo". Almudena reconoce que hay una "falta de responsabilidad afectiva" y afirma que ha pasado por muchos estados pero no por la irá. "No he transitado por la irá, creo que la he vivido a través de mi madre. por ejemplo. Yo he tenido debastación y a partir de ahí todo lo he ido colocando muy bien. Lo estoy volcando en la escritura", cuenta.

Sobre cuáles son sus sentimientos actuales hacía Christian Gálvez, Almudena asegura que le ha perdonado: "Le perdono. Subía al escenario y le perdonaba cada noche". Para la actriz, "el dolor siempre va a estar. Doler va a doler, dejará de ser un problema, pero doler duele. Yo estoy disfrutando de la profesion, del tiempo que tengo, haberme quitado peso material, de personas... te quedas con lo justo".

Almudena considera que entiendo mal el concepto amor. "Entendí mal el concepto del amor porque, como en el deporte, tenía que hace hacer sacrificios. Lo conseguí descuidando una parte que luego tuvo sus consecuencias", confiesa. Y que, aunque está abierta al amor necesita analizar "lo que he hecho mal conmigo antes de que entre nadie en mi vida. No ha pasado el tiempo como para que yo... necesito estar conmigo".

Entre sus planes de futuro está "irme a Italia tres meses y probar suerte como actriz, tener una casa con chimenea...". Actualmente está centrada en su faceta de actriz. "Lo más bonito fue encontrar en la interpretación la complejidad del ser humano y la empatía. Me ha aportado luz en el que camino que se aparentaba bastante oscuro", asegura. Y tras participar en la obra 'Una historia de amor' ahora se ha incorporado al elenco de 'Ladies Football Club'. "Habla del primer equipo de fútbol femenino en Inglaterra. Es una historia real. Es maravilloso volver a estar en el escenario con una historia de mujeres", apunta.