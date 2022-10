Ana María Aldón y José Ortega Cano siguen en una tensa relación. Después de que Ana María diera por roto su matrimonio en una entrevista en directo donde confesaba que solo tenían una relación cordial y no hacían planes de pareja, Ortega Cano sorprendía declarándose a su todavía mujer y pidiendo tener un segundo hijo en común. Una declaración de amor que su mujer rápidamente desmintió al asegurar que el ex torero no está enamorado de ella puesto que la convivencia lo delata. Todo un cruce de declaraciones que no han dejado indiferente a nadie y que no aclara para nada la situación que está vivienda el matrimonio.

Lo cierto es que hemos podido ver cómo el matrimonio, tal y como afirma la diseñadora, disfrutan de una convivencia tranquila. Aunque no se trate de una vida en pareja sí que hacen una vida familiar "por el bien de nuestro hijo", como apunta Aldón en sus entrevistas.

Gtres

Así hemos podido ver a la pareja, después del enfrentamiento en televisión, acompañando a su hijo en común a un partido de fútbol, actividad en la que el pequeño José destaca gratamente. Juntos, aunque no revueltos, han acudido en coche al estadio donde le tocaba jugar al pequeño, han disfrutado del partido animando al joven y han vuelto a casa. Ambos se dejaban ver relajados, juntos y en una actitud muy familiar, pendientes del pequeño de 9 años. Mientras que Ortega se mostraba retraído, Aldón ha sido captada abriendo camino e incluso saludando a la prensa.

Parece que la relación está volviendo a ser algo más cordial que los últimos meses en los que ambos evitaban coincidir en la casa familiar. Y es que, la diseñadora ha confesado en 'Fiesta' que se sintió mal cuando vio la entrevista de su todavía marido: "A mí no me gusta verlo sufrir tampoco. Yo creo que ha sufrido, se dio cuenta tarde, pero cuando se dio cuenta, se sintió mal. A mí no me ha perdido perdón, pero públicamente lo ha hecho". Además, allí se pronunció acerca de la famosa frase en la que el ex torero la invitaba a "ir a por la niña": "Esa frase no es de cariño, no entiendo eso como cariño. Lo entiendo como un chiste malo, no es vocabulario usual de él, no lo reconozco. Él estaba muy nervioso. Él se sintió como si estuviera con amigos. Yo lo pasé mal".