Alba Carrillo reacciona a nueva relación de su ex, Santi Burgoa. El periodista de Telemadrid fue pareja de la colaboradora de 'Ya es mediodía' durante más de dos años y, cuando se cumple un año desde su ruptura que fue en septiembre de 2021, el joven está ilusionado con una guapa actriz. Santi Burgoa sale con Vanesa Romero y la noticia ha sido toda una sorpresa para Alba Carrillo que, a pesar del buen rollo que tiene con su ex, no sabía nada de su nueva relación. Este miércoles 19 de octubre, la colaboradora del 'Fresh' de 'Ya es mediodía' acudía a su puesto de trabajo y no dudaba en comentar su sorpresa por la nueva relación de su ex y reconocía que se había enfadado un poco por no haber conocido, de boca del propio Santi, su nueva ilusión. "Por él estoy contenta pero por ella no tanto. A ver estoy un poco enfadada aunque por él me alegro mucho" comenzaba diciendo y ha aclarado el motivo de su enfado.

"A ver éramos amigos y no me ha contado nada sabiendo dónde trabajo. Desde ayer no me coge el teléfono y no se hacen así las cosas", comentaba Alba Carrillo. Su compañero Miguel Ángel Nicolás le decía que a lo mejor no se lo había contado para que no trascendiera. "Si claro y sales a la calle con los cuarenta perros de San Luis" bromeaba comentando las imágenes que podrás ver en el nuevo número de DIEZ MINUTOS en el que el periodista y Vanesa Romero pasean con las mascotas de la actriz. "Y sobre todo tú no puedes estar calentándome la oreja y llorándome a mí y a mi padre y a toda mi familia hasta hace cuatro días y ya estabas con ella" decía la colaboradora dejando caer que Santi quería retomar su relación aunque cuando Joaquín Prat le ha preguntado si el periodista quería volver con ella no ha contestado y solo ha hecho un gesto.



"Se ha portado mal porque soy yo la que le dejé y yo he estado frenando cosas. Cuando lo de Canales me llamó "ayyyy, que me tiro por la ventana cómo has hecho eso" pero si lo hemos dejado en septiembre le dije "que me tiro por la ventana"... Se fue a Chile como loco a pasar la Navidad y no me ha dejado tener pareja todo este año porque se volvía loco de celos y ahora de repente pasa esto y ni me avisa y ni me nada, ni me coge el teléfono... Todo muy loco... Este chico no está bien"

Marta López comentaba que ella creía que los dos acabarían juntos porque les veía hablar todos los días por teléfono y Alba reconocía que Santi y su familia preferían estar alejados de los focos. "Él y su familia que me lo han hecho pasar de kilo por eso" y por eso le extraña que su nueva ilusión sea una chica conocida como ella. "Tú no sabes la que me ha dado a mí con eso. No tiene vergüenza... Si a mí me hubiera dado igual y me hubiera alegrado por él porque fui yo la que le dejó y yo no tenía nada que ver con él pero si estoy contenta lo que pasa es que me joroba que como persona, como amigo no se ha portado bien. Para tí el mojón Vanesa" ha finalizado su 'discurso'

Alba Carrillo y Santi Burgoa habían mantenido una excelente relación desde su ruptura hace poco más de un año e incluso el joven ha estado en su casa en más de una ocasión. "Lo vais a ver en mi casa mucho porque somos como familia. Porque cuando dos personas se quieren y no se han hecho nada por qué no se van a llevar bien. Yo le quiero en mi vida, da igual la forma. O estoy madurando o él es buena persona, o las dos cosas", decía Alba un mes después de su ruptura. El pasado febrero, y tras seguir compartiendo citas con el periodista, la colaboradora no cerraba las puertas a una reconciliación. "He seguido quedando y él ha seguido viniendo a mi casa, pero tenemos unos problemas estructurales como que yo quiero ser mamá y una reconciliación pasa por ciertos asuntos" decía entonces y ahora parece que él ha encontrado una nueva ilusión con Vanesa Romero.