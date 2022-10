Las polémicas en la relación de Ana María Aldón y Ortega Cano continuan. La salud del ex diestro está flaqueando y el pasado 18 de octubre tuvo que pasar por un hospital de Madrid arropado por su hermana Mari Carmen, su cuñado Aniceto; su hija Gloria Camila y David, el novio de ésta. Poco después se podía ver a todos desayunando tranquilamente y visitando un centro psicológico. Imaginamos que esta visita es para gestionar bien todo lo que está ocurriendo en su familia. Ana María, que se encontraba en Cádiz con los suyos, decidía regresar antes a Madrid preocupada por la salud del padre de su hijo menor. No quería hablar sobre el tema, pero se la veía bastante nerviosa por su todavía marido.

El matrimonio lleva meses en el foco mediático, y a parte de ver cómo gestionan los problemas cada miembro en particular de la familia, hemos podido fijarnos en un detalle clave de la gaditana que explicaría cómo está su relación con el ex diestro. Mientras resuelven qué van a hacer con su matrimonio, Ortega y Aldón hacen vidas por separado y uno da más pasos agigantados que el otro. Revisando las redes sociales de la colaboradora, se ha podido demostrar que Ana María se ha desprendido de su alianza de bodas.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La alianza la llevaba antes, pero desde hace un tiempo ha decidido quitársela y guardarla en el joyero que podría tener en el domicilio familiar. La alianza llevaba no solo la inicial J por José Ortega Cano, también llevaba dos brillantes para hacerla más especial. Por su parte, la del torero, que todavía la lleva, tenía la inicial A, pero no llevaba brillantes.

Instagram

Tras la polémica entrevista de Ortega Cano, la gaditana ha hablado en el programa 'Fiesta' y daba también bastante pinceladas de cómo está su matrimonio. "Siento que falta coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entre lo que se hace público y lo que se vive en privado. Sentí bochorno. Me gustaría rememorar eso, volver a vivirlo… Porque he tratado de suavizar y ser muy humana", comentaba la colaboradora.