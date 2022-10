Pablo Motos se convertía esta vez en invitado de un programa, en concreto del nuevo proyecto de Joaquín Sánchez: 'El Novato'. Si ya en 'El Hormiguero' el presentador se abre casa día más, ahora con el futbolista como conductor del programa ha dado más 'pildoritas' sobre su intimidad. Hace unos días el de Requena confesaba en su programa que fue víctima de acoso cuando era pequeño: "Yo sufrí por ser pecoso, me acosaban cada recreo y lo pasaba muy mal. Recuerdo que me dijeron que si me ponía Coca-Cola se me quitaban las pecas e iba con la cara estirada. No se me quitó ni una", contaba. Este miércoles 19 de octubre hemos podido saber un poquito más de la vida personal del presentador.

Motos le contaba a Joaquín que empezó en todo esto siendo dj y cuando entró en la radio se enamoró de este mundo. La comunicación es lo suyo y se podría decir que es de las personas que más sabe de televisión, ya que su programa lleva 20 años. "En un programa bueno vuelvo a casa y me voy cagando en mí mismo varias veces, porque todo lo bueno se me ocurre cuando ya ha acabado el programa. Todas las cosas buenas se me ocurren poniéndome el pijama. Cuando el programa no va bien yo estoy mal hasta el programa del día siguiente", contaba.

Antena 3

Es tan grande lo que siente por su trabajo que solo ha faltado cuando estuvo contagiado de covid. Pablo Motos le confesaba al nuevo presentador que, incluso cuando fallecieron sus padres, él asistió al trabajo. "Los enterré por la mañana y por la noche estaba ahí. Para mi padre era muy importante el trabajo y yo no podía fallarle. Cuando murió mi padre estaba conmigo Alejandro Sanz y se portó fenomenal", entre los dos se bebieron una botella de vino y el cantante le comentó cómo iba a ser su duelo.

"Al principio te crees que es mentira y el programa fue una salvación. Cuando lo de mi madre estaba Laura Pausini", en esa ocasión Pablo Motos se vio fuerte y quiso dedicarle el programa a su madre pero no pudo terminar la despedida porque se emocionó.