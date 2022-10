Este martes 11 de octubre, las actrices Carmen Machi y Laura Galán visitaban 'El Hormiguero' para presentar la película 'Cerdita'. El filme habla de una adolescente que sufre acoso por estar gorda, una película dura pero por desgracia algo que podemos ver a la orden del día. El bullying que reciben los niños en el colegio, los adolescentes en la universidad o simplemente los adultos en su trabajo, forma un porcentaje aún demasiado alto el en siglo en el que estamos. La educación emocional está cada vez más inculcada, sobre todo a los más pequeños que absorben como esponjas, pero aún hay mucho camino que recorrer. Pablo Motos ha aprovechado la oportunidad para confesarle a las invitadas y al público, que el fue víctima de acoso cuando era pequeño.



"Yo sufrí por ser pecoso, me acosaban cada recreo y lo pasaba muy mal. Recuerdo que me dijeron que si me ponía Coca-Cola se me quitaban las pecas e iba con la cara estirada. No se me quitó ni una", contaba el de Requena. Algo que hoy por hoy era capaz de hasta reírse de la situación pero seguramente cuando era pequeño le dolía.

Antena 3

Todos tenemos complejos y muchos se encargan de realzarlos con actitud negativa, de ahí que algunas personas sufran un sentimiento de desasosiego al ver cómo les ve la gente. La protagonista de la película, a pesar de ser una persona gorda desde pequeña, ha tenido la suerte de no haber sido objetivo de burla de sus compañeros: "He sido gorda siempre y he tenido una infancia estupenda. Quiero dejar claro que el bullying no es la norma aunque seas una persona 'no normativa'. Tengo mucho que agradecerle a mi cuerpo porque me ha permitido tener un hijo y a poder ser en el cine Sara (protagonista de 'Cerdita'), por ejemplo", comentaba Laura Galán muy orgullosa.

¡Esa es la actitud! Y para concienciarnos de qué el ser diferente no es nada malo y que los complejos solo sirven para hacernos daño, el presentador ponía un precioso vídeo que emocionaba a las invitadas. "Los complejos es algo que todos tenemos y no hay nadie a quien eso no le haya amargado la vida en algún momento. Si alguien nos hablase como nosotros nos hablamos a nosotros mismos le llamaríamos maltratador", sentenciaba.