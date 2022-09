Como cada jueves, 'El Hormiguero' presenta su mesa de tertulia para analizar los temas más controvertidos de la semana, y tras la entrevista a Carmen Maura, Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca, Juan de Val junto al presentador del programa, Pablo Motos, daban paso al debate.

Uno de los temas que planteó Motos fueron los diferentes enfados de Carlos III durante el cortejo fúnebre de su madre Isabel II y que se han hecho polémicos en redes sociales. El primero, cuando el nuevo rey pidió que le retirasen el tintero para firmar un documento y el segundo, cuando al rubricar otro documento en el Castillo de Hillsborough la tinta manchó sus manchó sus manos.

Después de explicar ambas situaciones, Pablo Motos preguntó si la actitud de Carlos III se debe a su condición de pijo y añadió: "¿Qué es un pijo?". Tamara fue la primera en saltar, "a mí no me miréis. Me estáis mirando, ¿no?", aseguraba la hija de Isabel Presyler, a lo que el presentador respondía "de la mesa eres la más sospechosa".

Por su parte, Juan de Val, afirmó que la actitud del nuevo rey no tenía nada que ver con su dinero o condición, "una persona puede ser marquesa y no ser pija", agregaba. De seguido, la periodista Cristina Pardo sentenciaba, "viven en una realidad paralela, mejor, distinta". Esta frase fue la que hizo que Tamara Falco respondiera a la pregunta de Pablo motos.

"Me considero una persona pija y no por eso se me caen los anillos", sentenciaba la Marquesa de Griñón. En este sentido, agregaba que para ella ser pija "no era un problema" porque "hay imbéciles en todas partes": "hay imbéciles que son muy pijo y hay imbéciles que no lo son", matizaba.

Además, la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó ha opinado sobre la reacción de Carlos III y la tinta. "Considero que lo ha hecho en plan gracioso", explicaba. Tras esta afirmaciones, Cristina Pardo comentó en la tertulia: "para mí la gente pija tiene un componente de frivolidad, tienen una percepción diferente a la realidad", expresaba.

Otra de las preguntas que lanzó Pablo Motos durante la tertulia era saber qué es lo que más le molesta a los colaboradores. Juan de Val aseguró que le fastidiaba "la gente que radia lo que está haciendo", para Nuria Roca lo más molesto son los conductores "excesivamente lentos y los que hacen el camino completo en la rotonda", Cristina Pardo dijo que "lo que le sacaba de sus casillas" era la gente "con poco nervio". Mientras, Tamara Falcó confesaba que lo que más le desquiciaba era no tener sus jerseys ordenados por colores o no tener el café que le gusta por las mañanas, a lo que aclaraba que el enfado "se le pasa rápido".