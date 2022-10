Ana Boyer se ha sincerado sobre la ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La hija de Isabel Preysler y el fallecido Miguel Boyer ha amadrinado la presentación de la nueva colección de joyas de Rabat en Madrid y en el acto ha hablado sobre sus joyas favoritas. "Siempre me gusta llevar pulseras y tengo algunos colgantes que no me quito nunca, como las iniciales de mis hijos. Sentimentalmente, mi anillo de pedida, es la joya más importante que tengo", ha desvelado la abogada. Pero también ha hablado sobre la situación que ha vivido su familia tras salir a la luz las imágenes de Íñigo Onieva besando a una mujer que no era Tamara Falcó y todo lo que vino después.



"Claro que afecta a la familia. Es duro ver que alguien a quien queremos tanto haya tenido que pasar por esto", afirmaba la mujer de Fernando Verdasco. A pesar de lo que ha vivido la marquesa de Griñón, Ana ve a su hermana "muy fuerte dentro de lo que ha pasado, está tranquila".

Gtres

En las útlimas horas han sonado con fuerza los rumores de que Tamara e Íñigo estarían en contacto y que podría haber una reconciliación. "Yo creo que es algo que solo sabe ella y, al final, por lo que ha dicho no tiene pinta", ha contestado la hija de Isabel Preysler. Cuando los reporteros le preguntan si ella perdinaria una infidelidad, reconoce que "es muy complicado saber eso".

Al igual que su hermana, Ana también ha valorado positivamente las disculpas públicas de su ex cuñado. "Él tenía que expresar lo que él sentía y pensaba en esos momentos y fue correcto", ha confirmado. Desde que Íñigo y Tamara rompieron, ella no ha hablado "directamente" con él. Por lo que no sabe nada de lo que ha hecho el ingeniero con el anillo de compromiso, cuya intencións sería modificarlo y volvérselo a regalar a Tamara. "No tengo ni idea", sentencia.

Al margen de las polémicas familiares, Ana reconcoce que ella vive una estapa "muy feliz": "Tengo dos hijos preciosos y tengo suerte de pasar mucho tiempo con ellos. No me puedo quejar nada".

Juan Avellaneda: "No hay reconciliación"

Gtres

En Madrid también, pero en otro acto, se encontraba el diseñador Juan Avellaneda, amigo de Tamara Falcó. El modista habló de su nueva colección y de las polémicas declaraciones de su amiga sobre las parejas. "Si miras la charla completa no dice eso, se nota que está hablando con su ex pareja. Si yo soy agnóstico, ella es religiosa y tenemos otro amigo ateo, pues estupendo. Ella ha estado de vacaciones conmigo y mi pareja. Yo hablaré en privado con mi amiga. Es rídico que la acusen de eso", dijo tajante.

Avellaneda ve "bien" a la marquesa de Griñón y desvela que a él le pasó algo similiar antes de conocer a su marido. Él no perdonó la infidelidad, pero ¿cree que Tamara dará una segunda oportunidad a Íñigo? "Ella lo dijo en su momento, que no veía esto. Si la cosa evoluciona no sé, pero creo que ella dejó claras las cosas". También destaca que "cada uno haga lo que quiera. En cosas de parejas nunca te puedes meter".