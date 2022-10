Íñigo Onieva vuelve a pedir perdón a Tamara Falcó en su reaparición pública tras su ruptura con la marquesa de Griñón. Después de días de rumores sobre su incierto futuro y su paradero, el domingo 9 de octubre el empresario ha querido ofrecer sus primeras palabras horas después de que sus abogados emitieran un comunicado para negar las informaciones que afirmaban que, hace unos días, había salido de fiesta con unos amigos. "Íñigo no acudió el pasado fin de semana a ninguna discoteca ni similar. Ha permanecido en su lugar de residencia actual acompañado de su entorno más cercano. Dichas informaciones son falsas y no se corresponden con la realidad", se podía leer en el escrito que los letrados hicieron llegar a Saúl Ortiz en el programa 'Fiesta'.

Íñigo Onieva atendía a los medios de comunicación a la salida de un restaurante de Madrid, de la empresa para la que trabaja y curiosamente el mismo lugar a cuya inauguración acudió con Tamara Falcó, rodeado de su madre, Carolina Molas, y sus hermanos entre los que se encontraba Alejandra Onieva a quien horas antes se relacionaba con Iker Casillas. Sus primeras palabras fueron hacia su familia que ha sido su mejor apoyo en estos difíciles momentos. "Mi madre, mi hermana y mis hermanos, a los cuales les estoy profundamente agradecido porque me han mostrado un apoyo incondicional en esta situación tan difícil" decía y pedía respeto para ellos.

Tras el reconocimiento a su familia, Íñigo Onieva volvió a pedir perdón a Tamara Falcó como ya hizo tras el polémico vídeo y su 'paseíllo'. "Aprovecho para pedir de nuevo perdón a Tamara, lo haré las veces que haga falta. Es algo que me tiene totalmente destrozado y de lo cual me arrepiento, el haberle hecho daño y haberle fallado", aseguró el diseñador de coches. "Si ya es duro de por sí haberla perdido, toda esta repercusión mediática que está teniendo lo complica mucho más, por lo tanto no tengo nada que celebrar", decía negando que hubiera salido con unos amigos. "No he ido a ninguna fiesta y no tengo ganas de nada", aclaró.

Íñigo Onieva ha expresado un deseo: "quiero que esto acabe lo antes posible. No somos ni villanos ni héroes, solamente personas que cometen errores" y quiere intentar volver a la normalidad. "Lo único que quiero es volver a mis compromisos profesionales, estar con mi familia y mis amigos íntimos que, sin el apoyo de ellos, de mi equipo y socios de Lula, no habría podido manejar esta situación tan complicada de una forma llevadera", comentó con semblante triste pero sin admitir preguntas de los reporteros.