Puede que no muchos dieran un duro por la relación de Anabel Pantoja y Yulen Pereira, pero lo cierto es que los tortolitos, desde que se conocieran en 'Supervivientes', siguen juntos y felices, y desprenden amor cada vez que se les ve juntos. De hecho, la última ha sido en la presentación de la nueva colección de joyas de Anabel Pantoja, donde los dos posaron juntos, desprendieron risas y buen rollo y atendieron a la prensa con mucho mimo, respondiendo a algunas preguntas que revoloteaban en el ambiente, como ¿conoce ya Yulen a la familia de ella? ¿Y a Isabel Pantoja?



El joven ha explicado a los medios que, efectivamente, a Isa sí la conoce por haber coincidido con ella en los platós, e incluso "hemos comido juntos", pero a Isabel aún no. "No he tenido la oportunidad", ha señalado, aunque espera que "ocurra pronto". Por el contrario, a quien todavía tampoco conoce, y no sabe si ocurrirá, es a Kiko Rivera, y es que la guerra familiar sigue candente, aunque Anabel intenta tener buena relación con todos y ser el nexo de unión a pesar del distanciamiento.

Gtres

De momento, lo que sí ha confirmado Yulen es que con Anabel está "muy feliz, que eso es lo importante", y su plan a corto plazo es "convencerla para que se venga a vivir a Madrid": ha reconocido que verse es cada vez más complicado entre viajes a Madrid (donde vive él), Cádiz (donde vive la familia de Anabel) y Gran Canaria (donde vive ella), a lo que hay que sumar que él tiene su vida y sus entrenamientos en la capital, por lo que, jugando también la baza de que la mayor parte del trabajo de Anabel ocurre en Madrid, espera poder convencerla para tenerla más cerca. ¿Lo conseguirá?