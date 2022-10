Alba Carrillo lanzó la bomba: Alexia Rivas salió con su ex Santi Burgoa, al que ahora se le relaciona con la actriz Vanesa Romero. Y apenas 24 horas después, la periodista gallega ha confirmado las palabras de su compañera en 'Ya es mediodía'. No solo ha ratificado las palabras de la colaboradora televisiva también se ha posicionado al lado de Alba Carrilo en su enfado con el presentador.

Al parecer, Santi y Alexia se conocieron en 13Tv, canal en la que él trabajaba y ella estuvo tres meses de becaria en 2017. "Yo tenía 23 años. No era famosa y él tampoco. Yo era becaria de 13Tv. Hubo una historia, pero no éramos conocidos", ha confesado la periodista en 'Ya es mediodía". Además se ha posicionado del lado de su compañera. Alba Carrillo manifestó su enfado por el comportamiento de Santi Burgoa tras conocerse su relación con Vanesa Romero. "No me ha contado nada, sabiendo dónde trabajo, desde ayer no me coje el teléfono…", dijo Alba, confesando también que se había quitado un peso de encima al ver que el presentador había rehecho su vida sentimental.

Captura TV

Alexia ha explicado que apoya a Alba porque su "experiencia no fue buena. No quiero hablar de gente que no ha hablado de mi porque forman parte de un pasado que ni me marcó ni me resulta interesante y no quiero saber nada de gente que no me merece la pena".

Finalmente, la periodista ha contado lo que pasó con Santi. "La historia es que el mejor amigo de Santi estaba como por mí en ese momento. Entonces se lo ocultó a este amigo, que no sabía que él también vino por mí. Yo me enfadé porque no se lo quiso contar a su amigo y yo quería ir con la verdad por delante", ha dicho dando por zanjado el tema.



Ilusionada con Román Mosterio, ex de Lara Álvarez

Captura TV

La periodista ha sido la gran protagonista de la sección 'Fresh' ya que minutos antes de confirmar que había estado con Santi Burgoa, Alexia confesó que "está conociendo" a Roman Mosteiro, el ex de Lara Álvarez. Un gallego, afincado en Madrid, empresario de hosteleria y cantante y que se define como "soñador". Lo suyo es algo incipiente y no se atreve a ponerle etiqueta.

"Una cosa es conocer gente y otra que te casen a los dos días. No voy a dar cosas de más ni afianzar cosas de más, me gusta ir a mi ritmo, que yo esté quedando o conociendo a una persona no significa que ya sea novia de esa persona porque considero que en 3 ó 4 semanas no puedes estar enamorado ni puedes poner nombre a una relación", ha destacado Alexia.

"Soy una chica joven que sale, que conoce gente, sino me encerraría en Cantora como Isabel Pantoja. Veremos qué me depara la vida. No quiero dar pasos de más ni afianzar algo o ponerle nombre a algo que no tiene nombre", sentenciaba la periodista.