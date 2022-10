Irene Villa coincide con su ex, Juan Pablo Lauro, y Nuria Fergó, su actual pareja. Fue el pasado agosto cuando la cantante y el argentino confirmaban su relación a través de las redes sociales y les veíamos disfrutar de sus primeras vacaciones como pareja. Irene Villa, que también ha rehecho su vida con el coach David Serrato, era conocedora de la nueva relación del padre de sus hijos y, cuando se hizo pública, reveló que ella ya la conocía. "Yo ya lo sabía. Cuando tienes una custodia compartida tienes que hablar continuamente, y yo me alegro, que triunfe el amor, cada uno elige a su pareja y que hayamos elegido fenomenal" decía dando muestras de su excelente relación basada en el respeto y el cariño a sus tres hijos Carlos, Gael y Eric.

El pasado 20 de octubre, Irene Villa y Nuria Fergó acudieron al estreno en Madrid del documental 'Invisibles' y, entre bambalinas, se produjo el encuentro entre la periodista y su ex marido y padre de sus tres hijos, Juan Pablo Lauro, actual pareja de Nuria Fergó que había acudido a la cita para acompañar a la cantante. Fue un encuentro fortuito y los tres se saludaron amigablemente.

Nuria Fergó, que está feliz con su nuevo disco de rancheras, su gira y su familia, reconoció que conocía a Irene Villa de antes. "Tenemos súper buena relación. Hemos coincidido en muchos eventos y nos conocemos de eso y ahora no tiene por qué ser al contrario", aseguraba. Por su parte, Irene Villa, que reconoció estar "feliz, enamorada y disfrutando la vida más que nunca", y habló de la actual pareja de su ex marido.

"No tenemos ningún problema nadie con nadie, la vida continúa y nos da siempre una oportunidad. Las heridas están requetecuradas hace muchos años. Tenemos buena relación, tenemos que tenerla porque compartimos algo sagrado que son tres niños" comentó Irene Villa y muestra de su 'buen rollo' es que lo primero que hizo cuando vio a Juan Pablo y a Nuria fue preguntarle por los niños que les tocaban a ellos. "Ha sido lo primero que le he preguntado a Nuria ¿y mis hijos? porque les tocaba con ellos y me ha dicho 'están con mi madre' porque yo vengo a eventos cuando no estoy con mis hijos y por eso he preguntado pero ya está, todo en orden" y desvelaba si se tomaría un café con la cantante como amiga. "Sí por qué no, de hecho hemos coincidido en cosas y seguramente coincidiremos más", añadió corroborando las palabras de la malagueña.