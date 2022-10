La familia Pombo crece. Marta Pombo y Luis Zamalloa se han convertido en padres por primera vez. Tras nueve meses de dulce espera la pareja ha dado la bienvenida a su primogénita, una niña muy deseada y que ha venido al mundo la madrugada de este 21 de octubre. La llegada de Matilda es solo el comienzo de la gran etapa que se encuentra viviendo una de las hermanas mayores de María Pombo. Hace tan solo unos meses los recién estrenados papás se mudaban a un nuevo hogar y daba el gran paso de sellar su amor con el anuncio de su compromiso.

Lo de Marta y 'Zama', como llama todo el mundo al futuro marido de la hermana de María Pombo, es un amor que se ha labrado a toda velocidad. Tan solo unos meses después de hacer pública su relación, la pareja anunciaba su embarazo y poco después su compromiso.

La joven creadora de contenido ha encontrado el amor y la estabilidad al lado de este odontólogo, que en menos de dos años ha dado un vuelvo de 180 grados a su vida. Luis Zamalloa se ha convertido en uno más de la familia Pombo, con la que comparte vacaciones y tiempo de ocio. El joven, de origen vasco, ha encajado a la perfección en el clan y ha hecho muy 'buenas migas' con Pablo Castellano, el marido de María Pombo.

Aunque lo suyo no ha ido en el orden "tradicional", como bien explicaban ellos mismos a la hora de anunciar su compromiso, la vida no les puede sonreír más.

"No podemos ser más felices. Y como nos dijeron en el cole, el orden de los factores no altera el producto. Te quiero para todo la vida y Mati lo vivirá con nosotros", contaban el pasado mes de septiembre cuando anunciaron de manera oficial su compromiso.

La pareja ya tiene fecha de boda y será precisamente un año después del nacimiento de Matilda, coincidiendo con su primer cumpleaños, cuando la pareja celebre su amor con una gran boda.

El futuro matrimonio tienen claro que será una boda civil, porque aunque Marta se confiesa una persona creyente, a día de hoy confiesa estar un poco alejada del catolicismo. Eso sí, Matilda recibirá aguas bautismales en los próximos meses y contará con una madrina de lujo, su tía María Pombo.

Luis Zamalloa llegó en el momento perfecto en la vida de Marta Pombo. Aunque se conocieron en 2018, cuando el odontólogo ejerció de modelo para 'Tipi', no fue hasta 2021 cuando comenzaron a hablar y surgió entre ellos la 'chispa del amor'.

En ese momento, Marta se encontraba superando una gran depresión que la mantuvo más de medio año alejada de redes sociales. Un gran bache en su salud que sumaba a su divorcio.

Tras más de una década de relación y poco después de celebrar su primer aniversario como matrimonio, Marta Pombo y Luis Antón anunciaban el fin de su matrimonio. A pesar de que ya no son pareja, ambos conservan una gran amistad y siguen trabajando juntos en 'Tipi'.

