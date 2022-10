Kiko Rivera está cada día recuperando un paso más en su salud. Después de haber sufrido un ictus hace tres días que asustó a toda su familia y amigos, tanto que su hermana, Isa Pantoja, y su madre, Isabel Pantoja, se han propuesto acudir al hospital mientras que su prima, Anabel Pantoja, le ha mandado un tierno mensaje al DJ, de quien Irene Rosales no se ha despegado desde que fue ingresado de urgencia al detectarle el ictus: "Ha sido un susto", aclaraba la propia Irene a las puertas del hospital quien detallaba que las visitas estaban lo más restringidas posible.

Ante este cuidado las 24 horas del día, Kiko, que ya ha dado sus primeras palabras aprovechando las redes sociales, ha querido agradecer a su mujer la atención que ha tenido con él todos estos días en los que, según sus palabras, ha vuelto a nacer. Y es que el susto de salud ha sido muy importante.

El DJ ha agradecido todos los mensajes de ánimo que le llegan a través de las redes sociales y que, aunque no puede estar con el móvil, lee a través de su mujer. Además, ha querido tener unas románticas palabras para ella: "Hoy quiero agradecer a mi mujer Irene que no me ha dejado ni un minuto, todavía le queda que aguantarme espero que muchos años más ya que el día 20 oct este que está aquí ha vuelto a nacer ❤️ la vida me ha dado una segunda oportunidad y no pienso desaprovecharla".



El mensaje ha calado fuerte entre sus fans que rápidamente le han llenado de 'me gustas'. Además, Omar Montes, Marc Bartra, Carolina Sobé o el grupo Decai han sido solo algunos de los que han mostrado su apoyo al DJ tras este mensaje. "De eso se trata bro, de vivir y de saber compartir con quien amor y paz te brinda! Te queremos churra ❤️❤️❤️❤️ besos para esa joya que es Irene", escribía Henry Mendez. "Ya vamos a estar engranando mi niño ❤️ sois una familia Preciosa y os queremos mucho ánimo!", contestaba Rasel.