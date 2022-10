Kiko Rivera está, probablemente, en el momento más crítico de su vida en cuanto a su salud. El DJ se encuentra desde hace unas horas ingresado en estado muy grave en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y las próximas horas serán decisivas. Mientras tanto, toda su familia está ya al tanto, y en ese "familia" están incluidas tanto su madre, Isabel Pantoja, como su hermana, Isa Pantoja. Además, según Cristina Tárrega, "sus familiares más importantes están con él", especialmente su mujer, Irene Rosales. Isabel estaría de camino, a pesar de la guerra familiar que mantienen. Isa, por su parte, ha pedido que respeten la intimidad de la familia, aunque su relación con su hermano pasa por su peor momento.



Por otro lado, quien también está muy preocupada por él es Anabel Pantoja, su prima, una de las pocas componentes de la familia con las que sí mantiene relación.

Según ha revelado Antonio Rossi en 'El programa de Ana Rosa', que ha dado por confirmado que se trata de un ictus según las últimas informaciones y las fuentes que ha consultado, tras hablar con su entorno, "habría afectado a una parte muy pequeña", por lo que "no habría motivos para pensar que la evolución no sea buena" y que "no es tan grave" a pesar del susto. Teniendo en cuenta esto, Kiko seguirá ingresado en las próximas horas para observar su evolución y realizarle más pruebas.

Este es el enésimo problema de salud que sufre Kiko Rivera. El DJ lleva años con problemas de gota, a lo que se sumó más tarde una diabetes hereditaria y también problemas de corazón. Achaques, a sus 38 años, que podrían ser derivados de su vida más bien sedentaria y de los problemas con las drogas que tuvo hace unos años.