"Cuanto vamos a echar de menos tu calma, tú dulzura, tus consejos, tus ánimos,tu risa….Siempre nos decías que viajáramos que aprendiéramos,en definitiva que disfrutáramos de la vida y sacáramos lo bueno de las cosas.Fuiste la mejor confidente, la mejor consejera, el HOGAR de todos y cada uno de nosotros, estabas ahí,sin exigir nada,simplemente esperándonos… siempre llegábamos…Que suerte disfrutar de ti tantos años,como tú decías “ no es que te quiera más, es que te quiero desde hace más tiempo que a lo demás….” Y a mi, me encantaba oírlo !!!!Que suerte que conocieras a tus bisnietos y vivir contigo esa etapa tan bonita y tan importante de mi vida.; ojalá sea capaz de crear una familia tan maravillosa como la que tú has dejado ❤️", son las palabras con las que la mujer de Fran Rivera se ha despedido de su abuela.