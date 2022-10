El futbolista Sergio Ramos ha lamentado la pérdida de su gran amigo de la infancia el piloto contraincendios sevillano Santiago Durán Alzugaray, quien desapareció con su avioneta en un vuelo entre Galicia y Córdoba y ha sido encontrado sin vida en la Sierra de Porto (Zamora) .

El marido de Pilar Rubio, roto de dolor por la triste noticia que había recibido, ha querido despedirse de su amigo dedicándole unas bonitas palabras en su cuenta de Instagram. "La tristeza forma parte de las despedidas, pero hoy es mucho más, es la injusticia, la rabia, el dolor, por ti, por tu familia, por todos. Gracias Santi, por 'enseñar a volar' a todo el que ha tenido la suerte de conocerte y disfrutar de la vida a tu lado. DEP, hermano. Te echaremos de menos", comentaba muy apenado en sus redes sociales mientras subía una foto de recuerdo entre ambos.

Con esta trágica noticia, como es la pérdida de un ser querido, seguramente Sergio Ramos habrá encontrado un enorme apoyo en su mujer Pilar Rubio, recordemos que actualmente están viendo en París por el contrato del futbolista con el PSG, y en sus cuatro hijos: Alejandro, Sergio, Máximo y Marco.

El marido de Pilar Rubio, con quien recientemente ha celebrado su décimo aniversario, no era el único de la familia Ramos que mantenía una bonita amistad con el piloto Santiago Durán, también la tenía la hermana del futbolista de Camas.

Al igual que el ex jugador del Real Madrid, ya que se fue de club en junio de 2021, su hermana se ha despedido del piloto en sus redes sociales: "Boludo te fuiste demasiado pronto. Con esa forma de ser y esa sonrisa tan bonita. Amigos desde la infancia en Camas... Aún no me lo puedo creer y no habrá consuelo para tu familia. Ahora estarás con tu viejo, cuidad y proteger a la familia que mucha falta le va hacer. Lo injusta que es esta vida. DEP Santi", escribía.